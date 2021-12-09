https://ria.ru/20211209/kriptovalyuta-1762863065.html

Генпрокуратура предложила добавить в законодательство термин "криптовалюта"

Генпрокуратура предложила добавить в законодательство термин "криптовалюта" - РИА Новости, 09.12.2021

Генпрокуратура предложила добавить в законодательство термин "криптовалюта"

Генеральная прокуратура РФ выступает за введение в законодательство понятия "криптовалюта" для "единого и устойчивого правоприменения", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T06:05

2021-12-09T06:05

2021-12-09T11:09

экономика

общество

технологии

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ выступает за введение в законодательство понятия "криптовалюта" для "единого и устойчивого правоприменения", сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Несмотря на то, что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы", - сказал Краснов.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>

https://ria.ru/20211209/tsifrovoy-1762861681.html

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экономика, общество, технологии, игорь краснов, россия