https://ria.ru/20211209/kriptovalyuta-1762863065.html
Генпрокуратура предложила добавить в законодательство термин "криптовалюта"
Генпрокуратура предложила добавить в законодательство термин "криптовалюта" - РИА Новости, 09.12.2021
Генпрокуратура предложила добавить в законодательство термин "криптовалюта"
Генеральная прокуратура РФ выступает за введение в законодательство понятия "криптовалюта" для "единого и устойчивого правоприменения", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T06:05
2021-12-09T06:05
2021-12-09T11:09
экономика
общество
технологии
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ выступает за введение в законодательство понятия "криптовалюта" для "единого и устойчивого правоприменения", сообщил РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов."Несмотря на то, что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения. Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы", - сказал Краснов.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>
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экономика, общество, технологии, игорь краснов, россия
06:05 09.12.2021 (обновлено: 11:09 09.12.2021)
Генпрокуратура предложила добавить в законодательство термин "криптовалюта"
Генпрокурор Краснов выступил за введение в законодательство понятия "криптовалюта"