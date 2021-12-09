https://ria.ru/20211209/krasovskiy-1762889611.html
Красовский уйдет с поста главы "СПИД.Центра"
Красовский уйдет с поста главы "СПИД.Центра" - РИА Новости, 09.12.2021
Красовский уйдет с поста главы "СПИД.Центра"
Учредитель "СПИД.Центра" Антон Красовский заявил, что уходит с должности председателя совета фонда, так как он "не справился": фонд не получил целый ряд... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:27
2021-12-09T11:27
2021-12-09T11:27
общество
вич
здоровье - общество
спид
антон красовский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Учредитель "СПИД.Центра" Антон Красовский заявил, что уходит с должности председателя совета фонда, так как он "не справился": фонд не получил целый ряд государственных грантов.Как сообщают СМИ, фонд помощи больным ВИЧ испытывает трудности с финансированием из-за отказа в предоставлении двух государственных грантов.В своем Telegram-канале Красовский написал, что "не справился" и попросил прощения."В виду того, что из-за меня фонд "СПИД.Центр" не получил целый ряд государственных грантов, я слагаю с себя должность председателя совета фонда и учредителя. Юридически это будет оформлено в Минюнсте. Спасибо всем, кого я считал товарищами", - написал Красовский.Фонд "СПИД.Центр" был учрежден Красовским и заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Еленой Орловой-Морозовой в 2016 году. Главная задача фонда - оказание помощи людям, живущим с ВИЧ, и информирование людей о проблемах ВИЧ и СПИД.
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общество, вич, здоровье - общество, спид, антон красовский
Красовский уйдет с поста главы "СПИД.Центра"
Учредитель "СПИД.Центра" Красовский уходит с поста из-за проблем с получением грантов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Учредитель "СПИД.Центра" Антон Красовский
заявил, что уходит с должности председателя совета фонда, так как он "не справился": фонд не получил целый ряд государственных грантов.
Как сообщают СМИ, фонд помощи больным ВИЧ испытывает трудности с финансированием из-за отказа в предоставлении двух государственных грантов.
В своем Telegram-канале
Красовский написал, что "не справился" и попросил прощения.
"В виду того, что из-за меня фонд "СПИД.Центр" не получил целый ряд государственных грантов, я слагаю с себя должность председателя совета фонда и учредителя. Юридически это будет оформлено в Минюнсте. Спасибо всем, кого я считал товарищами", - написал Красовский.
Фонд "СПИД.Центр" был учрежден Красовским и заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Еленой Орловой-Морозовой в 2016 году. Главная задача фонда - оказание помощи людям, живущим с ВИЧ, и информирование людей о проблемах ВИЧ и СПИД.