https://ria.ru/20211209/koshki-1762987202.html
Домашних кошек назвали психопатами
Британские ученые признали домашних кошек психопатами - РИА Новости, 09.12.2021
Домашних кошек назвали психопатами
Британские ученые выяснили, что практически каждая домашняя кошка имеет признаки психопатии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:22
2021-12-09T17:22
2021-12-09T17:22
общество
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Британские ученые выяснили, что практически каждая домашняя кошка имеет признаки психопатии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте научных публикаций ScienceDirect.Группа специалистов из Ливерпульского университета Джона Мурса разработала специальный опрос под названием Cat Triarchic Plus (CAT-Tri +). В нем приняли участие 549 владельцев кошек.Анкета включает 46 утверждений, которые помогли хозяевам описать поведение своих питомцев. Ниже представлены некоторые примеры:· "Моя кошка громко вокализирует (мяукает или воет) без видимой причины";· "Моя кошка без причины бегает по дому";· "Кажется, моя кошка не чувствует себя виноватой из-за плохого поведения" и т.д.Результаты теста показали, что наличие у кошек таких характеристик, как смелость и расторможенность, а также отсутствие у них сочувствия и раскаяния, в совокупности с недружелюбным отношением к людям и другим домашним животным, свидетельствуют о наличии у питомцев признаков психопатии.
https://ria.ru/20210321/psy-1602190396.html
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общество, ливерпуль, великобритания
Британские ученые признали домашних кошек психопатами
Ученые Ливерпульского университета Джона Мурса признали домашних кошек психопатами
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости.
Британские ученые выяснили, что практически каждая домашняя кошка имеет признаки психопатии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на сайте
научных публикаций ScienceDirect.
Группа специалистов из Ливерпульского университета Джона Мурса разработала специальный опрос под названием Cat Triarchic Plus (CAT-Tri +). В нем приняли участие 549 владельцев кошек.
Анкета включает 46 утверждений, которые помогли хозяевам описать поведение своих питомцев. Ниже представлены некоторые примеры:
· "Моя кошка громко вокализирует (мяукает или воет) без видимой причины";
· "Моя кошка без причины бегает по дому";
· "Кажется, моя кошка не чувствует себя виноватой из-за плохого поведения" и т.д.
Результаты теста показали, что наличие у кошек таких характеристик, как смелость и расторможенность, а также отсутствие у них сочувствия и раскаяния, в совокупности с недружелюбным отношением к людям и другим домашним животным, свидетельствуют о наличии у питомцев признаков психопатии.