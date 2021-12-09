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В Латвии подтвердили первые два случая "омикрона"
В Латвии подтвердили первые два случая "омикрона" - РИА Новости, 09.12.2021
В Латвии подтвердили первые два случая "омикрона"
Два случая заболевания штаммом "омикрон" официально подтверждены в Латвии, сообщил журналистам руководитель национальной референтной лаборатории рижской... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:19
2021-12-09T14:19
2021-12-09T14:19
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РИГА, 9 дек – РИА Новости. Два случая заболевания штаммом "омикрон" официально подтверждены в Латвии, сообщил журналистам руководитель национальной референтной лаборатории рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Сергей Никишин.По его словам, на проверке находится еще три подозрительных образца.В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации. В стране есть ряд ограничений, большая часть которых относится к непривитым жителям страны.
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в мире, общество, латвия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Латвии подтвердили первые два случая "омикрона"
Два случая заболевания омикрон-штаммом официально подтвердили в Латвии