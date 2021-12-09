https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762936807.html

В Латвии подтвердили первые два случая "омикрона"

В Латвии подтвердили первые два случая "омикрона" - РИА Новости, 09.12.2021

В Латвии подтвердили первые два случая "омикрона"

Два случая заболевания штаммом "омикрон" официально подтверждены в Латвии, сообщил журналистам руководитель национальной референтной лаборатории рижской... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:19

2021-12-09T14:19

2021-12-09T14:19

распространение коронавируса

в мире

общество

латвия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762686630_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_5d2068d5d334b79d4a9cfd783df34f83.jpg

РИГА, 9 дек – РИА Новости. Два случая заболевания штаммом "омикрон" официально подтверждены в Латвии, сообщил журналистам руководитель национальной референтной лаборатории рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Сергей Никишин.По его словам, на проверке находится еще три подозрительных образца.В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации. В стране есть ряд ограничений, большая часть которых относится к непривитым жителям страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/omikron-1762903875.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, общество, латвия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса