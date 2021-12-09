https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762917476.html

Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода

Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода - РИА Новости, 09.12.2021

Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода

Делать прогноз об изменчивости коронавируса каждые полгода еще рано, пока есть только наблюдения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:07

2021-12-09T13:07

2021-12-09T13:07

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Делать прогноз об изменчивости коронавируса каждые полгода еще рано, пока есть только наблюдения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока это не прогноз, пока это просто наблюдение, мы будем наблюдать и делать то, что делаем вместе с нашими учеными,- наблюдать за изменчивостью вируса",- сказала Попова журналистам.Она пояснила, что в декабре 2020 года сообщалось о выявлении "британского" штамма, в апреле-мае 2021 года - о штамме "дельта", а через полгода появилась информация об "омикроне".

https://ria.ru/20211209/simptomy-1762862491.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса