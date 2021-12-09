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Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода
Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода - РИА Новости, 09.12.2021
Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода
Делать прогноз об изменчивости коронавируса каждые полгода еще рано, пока есть только наблюдения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:07
2021-12-09T13:07
2021-12-09T13:07
распространение коронавируса
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Делать прогноз об изменчивости коронавируса каждые полгода еще рано, пока есть только наблюдения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока это не прогноз, пока это просто наблюдение, мы будем наблюдать и делать то, что делаем вместе с нашими учеными,- наблюдать за изменчивостью вируса",- сказала Попова журналистам.Она пояснила, что в декабре 2020 года сообщалось о выявлении "британского" штамма, в апреле-мае 2021 года - о штамме "дельта", а через полгода появилась информация об "омикроне".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода
Глава Роспотребнадзора Попова: прогнозировать изменчивость коронавируса раз в полгода рано