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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762917476.html
Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода
Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода - РИА Новости, 09.12.2021
Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода
Делать прогноз об изменчивости коронавируса каждые полгода еще рано, пока есть только наблюдения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:07
2021-12-09T13:07
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дельта-штамм коронавируса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Делать прогноз об изменчивости коронавируса каждые полгода еще рано, пока есть только наблюдения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока это не прогноз, пока это просто наблюдение, мы будем наблюдать и делать то, что делаем вместе с нашими учеными,- наблюдать за изменчивостью вируса",- сказала Попова журналистам.Она пояснила, что в декабре 2020 года сообщалось о выявлении "британского" штамма, в апреле-мае 2021 года - о штамме "дельта", а через полгода появилась информация об "омикроне".
https://ria.ru/20211209/simptomy-1762862491.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
13:07 09.12.2021
 
Попова прокомментировала данные об изменчивости коронавируса раз в полгода

Глава Роспотребнадзора Попова: прогнозировать изменчивость коронавируса раз в полгода рано

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в краевой инфекционной больнице Ставрополя
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в краевой инфекционной больнице Ставрополя - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Делать прогноз об изменчивости коронавируса каждые полгода еще рано, пока есть только наблюдения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока это не прогноз, пока это просто наблюдение, мы будем наблюдать и делать то, что делаем вместе с нашими учеными,- наблюдать за изменчивостью вируса",- сказала Попова журналистам.
Она пояснила, что в декабре 2020 года сообщалось о выявлении "британского" штамма, в апреле-мае 2021 года - о штамме "дельта", а через полгода появилась информация об "омикроне".
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
05:36Распространение коронавируса
Названы основные симптомы при омикроне
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДельта-штамм коронавирусаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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