https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762912173.html

Попова рассказала, как не заразиться COVID-19

Попова рассказала, как не заразиться COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021

Попова рассказала, как не заразиться COVID-19

Соблюдение профилактических мер, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и вакцинация, дают абсолютную гарантию, что человек не... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:52

2021-12-09T12:52

2021-12-09T12:52

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Соблюдение профилактических мер, таких как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и вакцинация, дают абсолютную гарантию, что человек не заразится и не заболеет коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она пояснила, что речь идет о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, содержании в чистоте всего вокруг себя, а также о вакцинации.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20211207/profilaktika-1762578673.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19