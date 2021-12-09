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В России за сутки умер 1181 пациент с COVID-19
В России за сутки умер 1181 пациент с COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021
В России за сутки умер 1181 пациент с COVID-19
За сутки в России подтверждена 1181 смерть с COVID-19, за все время погибли 286 004 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:48
2021-12-09T11:48
2021-12-09T11:48
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здоровье - общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждена 1181 смерть с COVID-19, за все время погибли 286 004 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 1181 смерть... За весь период по России умерло 286 004 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 92, Санкт-Петербурге - 54, Подмосковье - 50.
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В России за сутки умер 1181 пациент с COVID-19
В России за сутки умер 1181 пациент с COVID-19, за все время — 286 004