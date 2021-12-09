https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762894787.html

В России за сутки выписали 35 794 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 35 794 человека после COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021

В России за сутки выписали 35 794 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 35 794 человека после COVID-19, за все время в стране выздоровели 8 637 861 человек после заболевания, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:46

2021-12-09T11:46

2021-12-09T11:46

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 35 794 человека после COVID-19, за все время в стране выздоровели 8 637 861 человек после заболевания, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 35 794 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 637 861", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 3171, Санкт-Петербурге - 2961, Подмосковье - 2243.

https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762868280.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии