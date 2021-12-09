https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762874169.html

Попова отметила рост темпов вакцинации от COVID-19

Попова отметила рост темпов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021

Попова отметила рост темпов вакцинации от COVID-19

Темпы вакцинации от коронавируса в России наращиваются, благодаря высокому охвату тестированиями хорошо видно, что происходит с заболеваемостью COVID-19 в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:57

2021-12-09T09:57

2021-12-09T10:16

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России наращиваются, благодаря высокому охвату тестированиями хорошо видно, что происходит с заболеваемостью COVID-19 в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что Россия занимает 94 место в мире по общему количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения.

https://ria.ru/20211209/serdtse-1762857868.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19