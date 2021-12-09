https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762874169.html
Попова отметила рост темпов вакцинации от COVID-19
Попова отметила рост темпов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021
Попова отметила рост темпов вакцинации от COVID-19
Темпы вакцинации от коронавируса в России наращиваются, благодаря высокому охвату тестированиями хорошо видно, что происходит с заболеваемостью COVID-19 в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:57
2021-12-09T09:57
2021-12-09T10:16
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России наращиваются, благодаря высокому охвату тестированиями хорошо видно, что происходит с заболеваемостью COVID-19 в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что Россия занимает 94 место в мире по общему количеству заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
09:57 09.12.2021 (обновлено: 10:16 09.12.2021)
Попова отметила рост темпов вакцинации от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: темпы вакцинации от коронавируса в России наращиваются