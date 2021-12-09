https://ria.ru/20211209/koronavirus-1762868280.html
"Победить коронавирус невозможно"
Вирусолог объяснил, почему невозможно победить коронавирус - РИА Новости, 09.12.2021
"Победить коронавирус невозможно"
Коронавирус не удастся уничтожить полностью из-за природы его распространения, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:03
2021-12-09T09:03
2021-12-09T12:18
распространение коронавируса
ботсвана
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Коронавирус не удастся уничтожить полностью из-за природы его распространения, считает вирусолог Анатолий Альтштейн."В отличие от оспы, от коронавируса мы не избавимся, по-видимому, никогда <…> человек может получить его и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, это не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных", — сказал он в беседе с ura.ru.Попытку искоренить вирус специалист назвал безнадежной задачей.В двадцатых числах ноября в Ботсване и ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529. Исследователи отмечают, что он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. ВОЗ признала этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. С тех пор штамм выявили почти в 60 странах, в том числе в России. По мнению специалистов, уже существующие вакцины от COVID-19 сохранят защитную способность против серьезного заражения даже при новом штамме. С другой стороны, не исключено, что "омикрон" может заражать и людей, уже переболевших COVID-19.
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ботсвана, юар, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн
09:03 09.12.2021 (обновлено: 12:18 09.12.2021)
Вирусолог объяснил, почему невозможно победить коронавирус
Вирусолог Альтштейн: коронавирус нельзя уничтожить полностью из-за животных