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Поездка на автомобиле с механикой грозит крупным штрафом
Россиян предупредили о штрафах за управление автомобилем с механикой - РИА Новости, 09.12.2021
Поездка на автомобиле с механикой грозит крупным штрафом
Управление автомобилем с механической коробкой передач грозит крупным штрафом водителям, которые сдавали на права на "автомат", написал в телеграм-канале... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:00
2021-12-09T19:00
2021-12-09T22:41
общество
авто
водительские права
штрафы
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Управление автомобилем с механической коробкой передач грозит крупным штрафом водителям, которые сдавали на права на "автомат", написал в телеграм-канале руководитель "Пробок.нет" Александр Шумский."Обучение на механику и автомат — достаточно разные программы. После обучения на автомат выдается водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка "АТ"(автоматическая трансмиссия)", — объяснил он.Автоэксперт подчеркнул, что тем, кто решил пересесть на машину с механической коробкой, придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей.Согласно закону, напомнил Шумский, такое действие квалифицируют как "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления".Ранее Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила водителям о серьезных наказаниях за пьяную езду и другие распространенные грубые нарушения. Так, за нахождение за рулем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
https://ria.ru/20210802/avtomobil-1743914810.html
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общество, авто, водительские права, штрафы, россия
19:00 09.12.2021 (обновлено: 22:41 09.12.2021)
Россиян предупредили о штрафах за управление автомобилем с механикой
Автоэксперт Шумский: переход с автомата на механику грозит штрафом до 15 тысяч рублей
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Управление автомобилем с механической коробкой передач грозит крупным штрафом водителям, которые сдавали на права на "автомат", написал в телеграм-канале
руководитель "Пробок.нет" Александр Шумский.
"Обучение на механику и автомат — достаточно разные программы. После обучения на автомат выдается водительское удостоверение, в котором в графе "особые отметки" будет стоять отметка "АТ"(автоматическая трансмиссия)", — объяснил он.
Автоэксперт подчеркнул, что тем, кто решил пересесть на машину с механической коробкой, придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей.
Согласно закону, напомнил Шумский, такое действие квалифицируют как "управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления".
Ранее Московская Госавтоинспекция в преддверии новогодних праздников напомнила водителям о серьезных наказаниях за пьяную езду и другие распространенные грубые нарушения. Так, за нахождение за рулем в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.