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Корабль управления "Донбасс"

Корабль управления "Донбасс" - РИА Новости, 09.12.2021

Корабль управления "Донбасс"

Корабль управления "Донбасс" (ранее - плавучая мастерская "ПМ-9") был заложен в Щецине (Польша) на судоверфи "Щецин ССЗ им. Варский" 17 июля 1969 года под... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T23:49

2021-12-09T23:49

2021-12-09T23:49

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Корабль управления "Донбасс" (ранее - плавучая мастерская "ПМ-9") был заложен в Щецине (Польша) на судоверфи "Щецин ССЗ им. Варский" 17 июля 1969 года под заводским номером №304/4. Спущен на воду 29 ноября 1969 года. Введен в строй 30 сентября 1970 года.Плавучая мастерская первоначально входила в состав 472 дивизиона Черноморского флота ВМФ СССР.Водоизмещение стандартное - 4 690 тонн, полное - 5 520 тонн. Длина - 121,7 метра, ширина - 17 метров, осадка - 4,62 метра. Скорость полного хода - 14 узлов. Дальность плавания 13000 миль при 8 узлах. Экипаж 131 человек. Радиотехническое вооружение: навигационная РЛС "Дон".Первого августа 1997 года после раздела Черноморского флота была включена в состав Военно-морских сил Украины, получив название "Краснодон" с присвоением бортового номера "U 803". В 2001 году была переквалифицирована в корабль управления с переименованием в "Донбасс", бортовой номер "U 500". В составе ВМС Украины портом приписки корабля изначально был Севастополь, позднее и до настоящего времени - Одесса.За время прохождения службы корабль неоднократно принимал участие в международных учениях, на парадах в честь Военно-морских сил Украины, в походах соединений кораблей ВМС Украины.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, украина, одесса, военно-морские силы украины