https://ria.ru/20211209/korabl-1763042431.html

ФСБ: корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керчи, лег на обратный курс

ФСБ: корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керчи, лег на обратный курс - РИА Новости, 10.12.2021

ФСБ: корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керчи, лег на обратный курс

Корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-09T23:13

2021-12-09T23:13

2021-12-10T00:37

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

азовское море

керченский пролив

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.В свою очередь, пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе на своей странице в Facebook сообщил, что судно "не входило в чувствительные зоны", оно выполняет задачи в своих территориальных водах и сейчас возвращается на базу.По данным ФСБ, 9 декабря в 09:12 "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на проход, как требует российское законодательство, не поступало. На украинском корабле сообщили, что не планируют проходить через пролив.Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.Как заявил изданию Lb.ua украинский министр обороны Алексей Резников "Донбасс" находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он выразил удивление, что Москва увидела угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия.Украинские корабли ранее нарушали российские границы. Так, в ноябре 2018 года два катера и буксир ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования пограничников. Корабли и их команды задержали. В сентябре 2019 года людей передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.

https://ria.ru/20211208/risk-1762822737.html

азовское море

керченский пролив

россия

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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, азовское море, керченский пролив, россия