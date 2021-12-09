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ФСБ: корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керчи, лег на обратный курс
ФСБ: корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керчи, лег на обратный курс - РИА Новости, 10.12.2021
ФСБ: корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керчи, лег на обратный курс
Корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T23:13
2021-12-10T00:37
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
азовское море
керченский пролив
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.В свою очередь, пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе на своей странице в Facebook сообщил, что судно "не входило в чувствительные зоны", оно выполняет задачи в своих территориальных водах и сейчас возвращается на базу.По данным ФСБ, 9 декабря в 09:12 "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на проход, как требует российское законодательство, не поступало. На украинском корабле сообщили, что не планируют проходить через пролив.Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.Как заявил изданию Lb.ua украинский министр обороны Алексей Резников "Донбасс" находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он выразил удивление, что Москва увидела угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия.Украинские корабли ранее нарушали российские границы. Так, в ноябре 2018 года два катера и буксир ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования пограничников. Корабли и их команды задержали. В сентябре 2019 года людей передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
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в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, азовское море, керченский пролив, россия
23:13 09.12.2021 (обновлено: 00:37 10.12.2021)
 
ФСБ: корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керчи, лег на обратный курс

ФСБ: корабль ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива, лег на обратный курс

© Фото : George ChernilevskyКорабль управления "Донбасс" ВМС Украины
Корабль управления Донбасс ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : George Chernilevsky
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Корабль "Донбасс" ВМС Украины, двигавшийся в сторону Керченского пролива в Азовском море, лег на обратный курс, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Информация о движении корабля управления "Донбасс" (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. Корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует", — говорится в сообщении.
Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.
В свою очередь, пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе на своей странице в Facebook сообщил, что судно "не входило в чувствительные зоны", оно выполняет задачи в своих территориальных водах и сейчас возвращается на базу.
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По данным ФСБ, 9 декабря в 09:12 "Донбасс" снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на проход, как требует российское законодательство, не поступало. На украинском корабле сообщили, что не планируют проходить через пролив.
Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Как заявил изданию Lb.ua украинский министр обороны Алексей Резников "Донбасс" находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования. Он выразил удивление, что Москва увидела угрозу со стороны поисково-спасательного судна без оружия.
Украинские корабли ранее нарушали российские границы. Так, в ноябре 2018 года два катера и буксир ВМС Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования пограничников. Корабли и их команды задержали. В сентябре 2019 года людей передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
 
В миреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военно-морские силы УкраиныАзовское мореКерченский проливРоссия
 
 
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