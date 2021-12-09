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На Украине прокомментировала ситуацию с кораблем в Керченском проливе
На Украине прокомментировала ситуацию с кораблем в Керченском проливе - РИА Новости, 09.12.2021
На Украине прокомментировала ситуацию с кораблем в Керченском проливе
Государственная пограничная служба Украины не владеет информацией об инциденте с участием корабля управления "Донбасс" ВМС Украины, который направляется в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T22:59
2021-12-09T22:59
2021-12-09T23:02
в мире
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
керченский пролив
россия
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины не владеет информацией об инциденте с участием корабля управления "Донбасс" ВМС Украины, который направляется в сторону Керченского пролива, сообщила пресс-служба ведомства в комментарии агентству "РБК-Украина".Ранее ФСБ РФ заявило, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет."В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации", - сообщает агентство на своем сайте.
https://ria.ru/20211209/krym-1763039809.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив, россия
22:59 09.12.2021 (обновлено: 23:02 09.12.2021)
На Украине прокомментировала ситуацию с кораблем в Керченском проливе
Госпогранслубжа Украины не владеет информацией о корабле в Керченском проливе