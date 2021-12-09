https://ria.ru/20211209/korabl-1763035516.html

Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ

Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 10.12.2021

Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ

Украинский военный корабль направляется к Керченскому проливу и не выполняет требование изменить курс, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-09T22:07

2021-12-09T22:07

2021-12-10T01:04

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

керченский пролив

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский военный корабль направляется к Керченскому проливу и не выполняет требование изменить курс, сообщили в ФСБ.В 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы ФСБ предупредил "Донбасс", что для прохождения пролива необходимо подать заявку в соответствии с российскими законами. В ответ на украинском корабле заявили, что не планируют там следовать."В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", — заключили в ФСБ.Как заявили в Госпогранслужбе Украины, в ведомстве не владеют информацией по этому инциденту, сообщило агентство "РБК-Украина".По данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, сейчас в Керченском проливе находятся более 80 гражданских кораблей.Этот случай может стать не первым нарушением украинскими военными кораблями правил судоходства в Черном море. Так, в ноябре 2018 года два катера и один буксир ВМС Украины нарушили границу России и вошли во временно закрытую акваторию. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования пограничников. Корабли и их команды задержали. В сентябре 2019 года людей передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.

https://ria.ru/20211208/risk-1762822737.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/bredikhin-1762836157.html

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в мире, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив