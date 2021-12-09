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Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ
Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 10.12.2021
Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ
Украинский военный корабль направляется к Керченскому проливу и не выполняет требование изменить курс, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T22:07
2021-12-10T01:04
в мире
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
керченский пролив
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский военный корабль направляется к Керченскому проливу и не выполняет требование изменить курс, сообщили в ФСБ.В 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы ФСБ предупредил "Донбасс", что для прохождения пролива необходимо подать заявку в соответствии с российскими законами. В ответ на украинском корабле заявили, что не планируют там следовать."В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", — заключили в ФСБ.Как заявили в Госпогранслужбе Украины, в ведомстве не владеют информацией по этому инциденту, сообщило агентство "РБК-Украина".По данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, сейчас в Керченском проливе находятся более 80 гражданских кораблей.Этот случай может стать не первым нарушением украинскими военными кораблями правил судоходства в Черном море. Так, в ноябре 2018 года два катера и один буксир ВМС Украины нарушили границу России и вошли во временно закрытую акваторию. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования пограничников. Корабли и их команды задержали. В сентябре 2019 года людей передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
https://ria.ru/20211208/risk-1762822737.html
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в мире, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив
22:07 09.12.2021 (обновлено: 01:04 10.12.2021)
 
Корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, сообщили в ФСБ

Корабль "Донбасс" ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива и игнорирует требования

© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РККорабль управления "Донбасс" ВМС Украины у берегов Крыма
Корабль управления Донбасс ВМС Украины у берегов Крыма - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский военный корабль направляется к Керченскому проливу и не выполняет требование изменить курс, сообщили в ФСБ.

"Девятого декабря текущего года в 09:12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", — говорится в сообщении.

В 13:45 корабль береговой охраны Погранслужбы ФСБ предупредил "Донбасс", что для прохождения пролива необходимо подать заявку в соответствии с российскими законами. В ответ на украинском корабле заявили, что не планируют там следовать.
"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", — заключили в ФСБ.
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По данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, сейчас в Керченском проливе находятся более 80 гражданских кораблей.
Этот случай может стать не первым нарушением украинскими военными кораблями правил судоходства в Черном море. Так, в ноябре 2018 года два катера и один буксир ВМС Украины нарушили границу России и вошли во временно закрытую акваторию. Они совершали опасные маневры и игнорировали требования пограничников. Корабли и их команды задержали. В сентябре 2019 года людей передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.
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В миреУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военно-морские силы УкраиныКерченский пролив
 
 
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