https://ria.ru/20211209/komfort-1762902464.html

Purina призывает оценить, насколько города комфортны для домашних животных

Purina призывает оценить, насколько города комфортны для домашних животных - РИА Новости, 09.12.2021

Purina призывает оценить, насколько города комфортны для домашних животных

Бренд в области питания и ухода за домашними животными Purina ("Пурина") запустил информационно-просветительский проект "Город для питомцев", посвященный... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:15

2021-12-09T12:15

2021-12-09T12:50

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Бренд в области питания и ухода за домашними животными Purina ("Пурина") запустил информационно-просветительский проект "Город для питомцев", посвященный необходимости создания комфортной городской среды для людей и их четвероногих питомцев.Одновременно с запуском проекта стартовало голосование, в рамках которого жители России смогут оценить, насколько их города приспособлены для жизни с домашними животными. Принять участие в опросе может каждый горожанин, вне зависимости от того, есть у него домашние животные или нет. Для этого нужно зайти на сайт выбрать в списке свой город и отметить соответствующие пункты. Голосование продлится с 17 ноября по 20 декабря.Как отметили в компании, в рамках опроса будет возможность выявить ключевые вопросы, которые волнуют владельцев домашних животных, определить сильные и слабые стороны инфраструктуры города и его культуры, а также наметить основные точки роста для городских пространств как мест, где будет одинаково комфортно домашним животным и их хозяевам.Партнерами проекта, помимо компании VK (ранее Mail.ru Group), выступили Ассоциация "Благополучие животных", паблик Soba-Soba и гид для собак Dogfriendlymap.ru, которые намерены развивать проект в качестве одного из инструментов для повышения качества жизни домашних животных и их хозяев.

https://ria.ru/20211207/purina-1762550087.html

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общество, новости компаний - экономика, животные, ветеринария, домашние животные, россия, #партнерскийматериал