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Purina призывает оценить, насколько города комфортны для домашних животных
Purina призывает оценить, насколько города комфортны для домашних животных - РИА Новости, 09.12.2021
Purina призывает оценить, насколько города комфортны для домашних животных
Бренд в области питания и ухода за домашними животными Purina ("Пурина") запустил информационно-просветительский проект "Город для питомцев", посвященный... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:15
2021-12-09T12:50
общество
новости компаний - экономика
животные
ветеринария
домашние животные
россия
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Бренд в области питания и ухода за домашними животными Purina ("Пурина") запустил информационно-просветительский проект "Город для питомцев", посвященный необходимости создания комфортной городской среды для людей и их четвероногих питомцев.Одновременно с запуском проекта стартовало голосование, в рамках которого жители России смогут оценить, насколько их города приспособлены для жизни с домашними животными. Принять участие в опросе может каждый горожанин, вне зависимости от того, есть у него домашние животные или нет. Для этого нужно зайти на сайт выбрать в списке свой город и отметить соответствующие пункты. Голосование продлится с 17 ноября по 20 декабря.Как отметили в компании, в рамках опроса будет возможность выявить ключевые вопросы, которые волнуют владельцев домашних животных, определить сильные и слабые стороны инфраструктуры города и его культуры, а также наметить основные точки роста для городских пространств как мест, где будет одинаково комфортно домашним животным и их хозяевам.Партнерами проекта, помимо компании VK (ранее Mail.ru Group), выступили Ассоциация "Благополучие животных", паблик Soba-Soba и гид для собак Dogfriendlymap.ru, которые намерены развивать проект в качестве одного из инструментов для повышения качества жизни домашних животных и их хозяев.
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, новости компаний - экономика, животные, ветеринария, домашние животные, россия, #партнерскийматериал
Партнерский материал
12:15 09.12.2021 (обновлено: 12:50 09.12.2021)
 

Purina призывает оценить, насколько города комфортны для домашних животных

© Предоставлено пресс-службой PurinaPurina призывает оценить, насколько города комфортны для домашних животных
Purina призывает оценить, насколько города комфортны для домашних животных
© Предоставлено пресс-службой Purina
Бренд в области питания и ухода за домашними животными Purina ("Пурина") запустил информационно-просветительский проект "Город для питомцев", посвященный необходимости создания комфортной городской среды для людей и их четвероногих питомцев.
"Задача проекта — изучить опыт разных городов России с точки зрения развития pet-friendly инфраструктуры и культуры ответственного отношения к питомцам, чтобы затем транслировать лучшие практики на всю страну", - говорится в сообщении.
Одновременно с запуском проекта стартовало голосование, в рамках которого жители России смогут оценить, насколько их города приспособлены для жизни с домашними животными. Принять участие в опросе может каждый горожанин, вне зависимости от того, есть у него домашние животные или нет. Для этого нужно зайти на сайт выбрать в списке свой город и отметить соответствующие пункты. Голосование продлится с 17 ноября по 20 декабря.
Как отметили в компании, в рамках опроса будет возможность выявить ключевые вопросы, которые волнуют владельцев домашних животных, определить сильные и слабые стороны инфраструктуры города и его культуры, а также наметить основные точки роста для городских пространств как мест, где будет одинаково комфортно домашним животным и их хозяевам.
"Общение с домашними животными дарит нам ощущение счастья, благополучия и безопасности, помогает снизить тревожность и чувство одиночества. Мы хотим, чтобы эта уникальная связь сохранялась в любое время и в любом месте. Надеемся, что горожане поделятся своими наблюдениями и ожиданиями в отношении существующей городской среды и культуры ответственного отношения к питомцам, чтобы в будущем эти данные могли содействовать развитию pet-friendly общественных пространств", — приводится в сообщении комментарий руководителя управления по корпоративным коммуникациям "Нестле Пурина ПетКер" в России и СНГ Виктории Васякиной.
Партнерами проекта, помимо компании VK (ранее Mail.ru Group), выступили Ассоциация "Благополучие животных", паблик Soba-Soba и гид для собак Dogfriendlymap.ru, которые намерены развивать проект в качестве одного из инструментов для повышения качества жизни домашних животных и их хозяев.
Ветгоспиталь Skolkovo Vet - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 13:30
Бренд Pro Plan и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать
 
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