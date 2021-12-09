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Депутаты Севастополя поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Севастополя поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 09.12.2021

Депутаты Севастополя поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты законодательного собрания Севастополя на сессии в четверг поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:25

2021-12-09T17:25

2021-12-09T17:52

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Севастополя на сессии в четверг поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, предусматривающий использование QR-кодов в общественных местах."Решение принято", - сказал по итогам голосования председатель заксобрания Владимир Немцев.Кроме того, депутаты приняли обращение к Госдуме и правительству РФ, в котором говорится, что растущие темпы и объемы госпитализации непривитых от новой коронавирусной инфекции пациентов перегружают местные системы здравоохранения."Законодательное собрание города Севастополя поддерживает проект федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в обращении.При этом депутаты предложили проработать вопрос выдачи справки или сертификата людям, бессимптомно переболевшим коронавирусом или перенесших заболевание без официального обращения за медпомощью, а также усовершенствовать механизм предоставления персональных данных и обращения с ними при проверке QR-кода. В частности, депутаты предложили рассмотреть возможность введения санкций против злоупотребления личной информацией, полученной при проверке QR-кода.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.Первый подразумевает возможность посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, либо подтверждающего документа о том, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. Согласно второму, QR-коды будут необходимы на железнодорожном транспорте и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.

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общество, севастополь, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия