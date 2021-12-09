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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/knigi-1763029944.html
Объявлены лауреаты национальной премии "Большая книга"
Объявлены лауреаты национальной премии "Большая книга" - РИА Новости, 09.12.2021
Объявлены лауреаты национальной премии "Большая книга"
Леонид Юзефович получил национальную литературную премию "Большая книга" за роман "Филэллин", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:19
2021-12-09T21:19
культура
большая книга
леонид юзефович
дмитрий бак
государственный литературный музей
майя кучерская
новости культуры
книги
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Леонид Юзефович получил национальную литературную премию "Большая книга" за роман "Филэллин", передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла в Доме Пашкова. Она включала чтение актерами отрывков из произведений и дневников Федора Достоевского и стихотворения Николая Некрасова.Сам "Достоевский" тоже общался со гостями премии, финалистами и актерами: от лица бота, представившегося писателем, поступали сообщения и просьбы, текстом высвечивающиеся на темном экране и сопровождаемые смайликами. Так, писатель предлагал зрителям не скупиться на аплодисменты, поставил Моцарта и проверял готовность актеров рассказывать отрывки из произведений, а в конце церемонии пригласил "хлопнуть по рюмашке" за победителей и собственный 200-летний юбилей.Победителя выбирала "литературная академия" в составе 100 человек.Книга "Филэллин" Леонида Юзефовича обогнала соперников и заняла первое место. Победитель получит три миллиона рублей."Здесь я уже получал приз за книгу "Зимняя дорога". Действие в нем проходит в Якутии, но в селе, описанном в романе, я тогда не был. Два месяца назад я наконец туда попал — это было тяжелое путешествие, которое я, несмотря на возраст, выдержал. Оно так меня впечатлило, что затмило все, что я видел за последние годы. Часть этой премии я отдам на консервацию того, что осталось в этом селе. Спасибо", - сказал Юзефович.На втором месте оказалась работа Майи Кучерской "Лесков: Прозеванный гений". Писательница получит полтора миллиона рублей."Книга — это коллеги и все те невидимые читатели. Эти люди за тебя проголосовали, что очень ценно. Это члены жюри. Это все те, кто со мной разделил мою нервную участь. Тяжело быть писателем, но спасибо, что вы нам в этом помогаете", — сказала Кучерская, принимая награду.Третье место заняла "Вечная мерзлота" Виктора Ремизова — писатель получит один миллион рублей.Победителем народного голосования стала Наринэ Абрагян с книгой "Симон". Как ранее сообщала пресс-служба "Лит.Рес", своих фаворитов выбирали 8 987 человек из 40 стран мира.Также в ходе церемонии был объявлен лучший книжный блогер — победитель премии "Литблог". Его определили члены жюри во главе с писателем и лауреатом "Большой книги" 2019 года Григорием Служителем — победителем стал Иван Родионов с работой "Счетчик".Наконец, спецприз премии "Большая книга" за вклад в литературу получил коллектив Государственного литературного музея имени Владимира Даля. Награду получил директор учреждения Дмитрий Бак."На самом деле, это событие для нас очень важное. Во-первых, среди наших сотрудников и коллег очень много писателей. А во-вторых, наш музей нацелен не только на прошлое, но и на настоящее: мы уже открыли дом-музей Федора Достоевского в честь 200-летнего юбилея, также у нас есть проект Музея литературы XXI века. Я уверен, что музей — это учреждение, которое должно писаться с большой буквы. Большое спасибо национальной премии "Большая книга" от всех 350 сотрудников Государственного литературного музея имени Владимира Даля", — сказал Бак.Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров.В числе соучредителей премии — Минкультуры РФ, Минцифры РФ, Институт русской литературы РАН.
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большая книга, леонид юзефович, дмитрий бак, государственный литературный музей, майя кучерская, новости культуры, книги
21:19 09.12.2021
 
Объявлены лауреаты национальной премии "Большая книга"

Леонид Юзефович с романом "Филэллин" стал лауреатом национальной премии "Большая книга"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПисатель Леонид Юзефович (справа), удостоенный первой премии за роман "Филэллин", на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии "Большая книга" в Доме Пашкова в Москве.
Писатель Леонид Юзефович (справа), удостоенный первой премии за роман Филэллин, на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии Большая книга в Доме Пашкова в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Леонид Юзефович получил национальную литературную премию "Большая книга" за роман "Филэллин", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в Доме Пашкова. Она включала чтение актерами отрывков из произведений и дневников Федора Достоевского и стихотворения Николая Некрасова.
Сам "Достоевский" тоже общался со гостями премии, финалистами и актерами: от лица бота, представившегося писателем, поступали сообщения и просьбы, текстом высвечивающиеся на темном экране и сопровождаемые смайликами. Так, писатель предлагал зрителям не скупиться на аплодисменты, поставил Моцарта и проверял готовность актеров рассказывать отрывки из произведений, а в конце церемонии пригласил "хлопнуть по рюмашке" за победителей и собственный 200-летний юбилей.
Победителя выбирала "литературная академия" в составе 100 человек.
Книга "Филэллин" Леонида Юзефовича обогнала соперников и заняла первое место. Победитель получит три миллиона рублей.
Роман Леонида Юзефовича "Филэллин"
Роман Леонида Юзефовича Филэллин
Роман Леонида Юзефовича "Филэллин"
"Здесь я уже получал приз за книгу "Зимняя дорога". Действие в нем проходит в Якутии, но в селе, описанном в романе, я тогда не был. Два месяца назад я наконец туда попал — это было тяжелое путешествие, которое я, несмотря на возраст, выдержал. Оно так меня впечатлило, что затмило все, что я видел за последние годы. Часть этой премии я отдам на консервацию того, что осталось в этом селе. Спасибо", - сказал Юзефович.
На втором месте оказалась работа Майи Кучерской "Лесков: Прозеванный гений". Писательница получит полтора миллиона рублей.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПисательница Майя Кучерская, удостоенная второй премии за биографию Николая Семеновича Лескова "Лесков. Прозёванный гений",на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии "Большая книга" в Доме Пашкова в Москве.
Писательница Майя Кучерская, удостоенная второй премии за биографию Николая Семеновича Лескова Лесков. Прозёванный гений,на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии Большая книга в Доме Пашкова в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Писательница Майя Кучерская, удостоенная второй премии за биографию Николая Семеновича Лескова "Лесков. Прозёванный гений",на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии "Большая книга" в Доме Пашкова в Москве.
"Книга — это коллеги и все те невидимые читатели. Эти люди за тебя проголосовали, что очень ценно. Это члены жюри. Это все те, кто со мной разделил мою нервную участь. Тяжело быть писателем, но спасибо, что вы нам в этом помогаете", — сказала Кучерская, принимая награду.
Третье место заняла "Вечная мерзлота" Виктора Ремизова — писатель получит один миллион рублей.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПисатель Виктор Ремизов, удостоенный третьей премии за книгу "Вечная мерзлота", на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии "Большая книга" в Доме Пашкова в Москве.
Писатель Виктор Ремизов, удостоенный третьей премии за книгу Вечная мерзлота, на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии Большая книга в Доме Пашкова в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Писатель Виктор Ремизов, удостоенный третьей премии за книгу "Вечная мерзлота", на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии "Большая книга" в Доме Пашкова в Москве.
Победителем народного голосования стала Наринэ Абрагян с книгой "Симон". Как ранее сообщала пресс-служба "Лит.Рес", своих фаворитов выбирали 8 987 человек из 40 стран мира.
Также в ходе церемонии был объявлен лучший книжный блогер — победитель премии "Литблог". Его определили члены жюри во главе с писателем и лауреатом "Большой книги" 2019 года Григорием Служителем — победителем стал Иван Родионов с работой "Счетчик".
Наконец, спецприз премии "Большая книга" за вклад в литературу получил коллектив Государственного литературного музея имени Владимира Даля. Награду получил директор учреждения Дмитрий Бак.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиректор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак во время получения специального приза за вклад в литературу на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии "Большая книга" в Доме Пашкова в Москве.
Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак во время получения специального приза за вклад в литературу на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии Большая книга в Доме Пашкова в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак во время получения специального приза за вклад в литературу на церемонии награждения лауреатов XVI национальной литературной премии "Большая книга" в Доме Пашкова в Москве.
"На самом деле, это событие для нас очень важное. Во-первых, среди наших сотрудников и коллег очень много писателей. А во-вторых, наш музей нацелен не только на прошлое, но и на настоящее: мы уже открыли дом-музей Федора Достоевского в честь 200-летнего юбилея, также у нас есть проект Музея литературы XXI века. Я уверен, что музей — это учреждение, которое должно писаться с большой буквы. Большое спасибо национальной премии "Большая книга" от всех 350 сотрудников Государственного литературного музея имени Владимира Даля", — сказал Бак.
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров.
В числе соучредителей премии — Минкультуры РФ, Минцифры РФ, Институт русской литературы РАН.
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