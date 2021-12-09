https://ria.ru/20211209/kitay-1762944699.html

Помощь в трудную минуту. Как китайцы борются с психологическими проблемами

Помощь в трудную минуту. Как китайцы борются с психологическими проблемами - РИА Новости, 09.12.2021

Помощь в трудную минуту. Как китайцы борются с психологическими проблемами

Вопросы психического здоровья не чужды ни одной стране. В Китае около 24,6 процента подростков живут с той или иной формой депрессии. Около 7,41 миллиона детей... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:18

2021-12-09T15:18

2021-12-09T15:18

россия-китай: главное

китай

пекин

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МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Вопросы психического здоровья не чужды ни одной стране. В Китае около 24,6 процента подростков живут с той или иной формой депрессии. Около 7,41 миллиона детей в возрасте от 4 до 16 лет страдают психическими или поведенческими расстройствами, а, согласно опубликованному в 2019 году отчету, ежегодно самоубийством кончают около 100 тысяч несовершеннолетних. Это связано с большими нагрузками в школе, на работе и в семье, от которых страдают и взрослые. Пандемия показала, что психическое здоровье – одна из важнейших составляющих нормальной жизни людей, и в Китай готовы побороться за то, чтобы нация была здоровой. Как в Китае справляются с психическими расстройствами – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Новая старая темаВ ноябре на китайские телеэкраны вышел необычный сериал. "Психолог" рассказывает историю девушки, которая помогает людям справиться с психологическими проблемами. Однако, помогая другим, она понимает, что и ей самой необходимо разобраться с чувствами и мыслями.Сериал – адаптация одноименной книги 2007 года. И хотя создатели признают, что тогда китайские реалии отличались от сегодняшних, тема психологии не теряет актуальности. Согласно исследованиям Китайской академии наук от 2008 года, люди в возрасте от 18 до 30 лет часто испытывают так называемые эмоциональные качели и перепады настроения. За 10 лет ситуация ухудшилась: молодые люди до 30 лет стали страдать от куда более серьезных психологических проблем.Так, некоторые сцены для сериала изменили и адаптировали к тому, что авторы наблюдают в обществе сегодняшнего Китая. Необходимость такого сериала для широкой публики стала очевидна уже во время его создания: одна из сценаристок после написания нескольких сюжетов отказалась от работы из-за психологических проблем.Появление сериала – действительно, новое для Китая явления. Как и во многих других странах, о проблемах, связанных с чувствами, там говорить не привыкли. Долгое время в стране даже не было отделений психиатрии, так как проблемы психологического характера считали буржуазными. Однако, в последнее время власти все больше внимания уделяют всем аспектам здравоохранения, и психология – не исключение.Последствие пандемииО том, что пандемия, локдауны и связанные с ними запреты сказались на психическом здоровье людей по всему миру, говорят уже второй год. Пребывание в четырех стенах, без возможности увидеться с близкими, особенно если те попали в больницу, невозможность организовать похороны и проститься с родными не могли не сказаться на состоянии и китайских граждан.В разгар эпидемии китайские власти бросили огромные ресурсы не только на борьбу с вирусом, но и на организацию служб поддержки и горячих линий для тех, кто испытывал панику, тревогу или не мог справиться с горечью утраты. Ежедневно на одну горячую линию могло приходить до 300 звонков. Согласно общенациональному опросу, проведенному Шанхайским университетом, в разгар эпидемии в Китае более трети людей по всей стране испытывали симптомы депрессии, беспокойства, бессонницы. Эксперты предупреждают, что последствия такого стресса могут длиться от 10 до 20 лет.Сегодня ситуация лучше, однако опыт пандемии показал – с трудностями сталкиваются все. Теперь люди меньше сомневаются по поводу обращения к психологу. Кто-то хочет решить проблемы в семье, студенты пытаются справиться с большими нагрузками в учебе.Здоровая школаДаже до пандемии тенденции в области психического здоровья студентов и школьников вызывали беспокойство.Проблема чрезмерной нагрузки в школах уже привлекла внимание руководства страны. Из-за высоких конкурсов на место в престижные старшие школы и университеты, многие родители с детства заставляют своих детей учиться не переставая. В некоторых учебных заведениях подготовка к выпускным экзаменам в старших классах не прекращается и в выходные. Школьники буквально света белого не видят и постоянно зубрят. С этого года в Китае запрещены внеурочные дополнительные занятия для детей по школьной программе, все необходимое дети должны усваивать в классах. Во-первых, это дает детям больше времени на отдых. Кроме того, это облегчает давление на семейный бюджет, ведь репетиторы стоят недешево.В этом году накануне Всемирного дня психического здоровья 10 октября Пекинская муниципальная комиссия образования объявила, что школам необходимо включить вопросы психического здоровья в учебные программы и обеспечить, чтобы в каждой школе был по крайней мере один специальный консультант для ведения психологической работы со школьниками. Учителя должны оказывать поддержку учащимся, борющимся с академическими трудностями, школьникам из неполных семей и детям рабочих-мигрантов, чтобы предотвратить проблемы с психическим здоровьем у подрастающего поколения.Решение ввести занятия по вопросам психического здоровья во всех государственных и частных школах Пекина было принято спустя три месяца после того, как министерство образования КНР поручило всем учебным учреждениям "усилить работу в отношении психического здоровья учащихся". Новая директива также предусматривает, что учащиеся с 4-й по 12-й класс будут проходить оценку психического здоровья. В прошлом году министерство здравоохранения страны также ввело "оценку депрессии" в обязательные медицинские осмотры для учащихся старших классов и поступающих в вузы.Как бы то ни было, проблема не решается в одночасье: по данным Всемирной организации здравоохранения, на 1,4 миллиарда китайцев попросту не хватает психотерапевтов. В 2017 году на каждые 100 тысяч жителей приходилось менее девяти специалистов в области психического здоровья. Теперь стране предстоит воспитать специалистов в этой области, чтобы нации ничто не мешало стать счастливее.

https://ria.ru/20211130/obrazovanie-1761425834.html

https://ria.ru/20210708/meditsina-1740485593.html

https://ria.ru/20211202/issledovaniya-1761788626.html

https://ria.ru/20210907/ucheba-1748988837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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