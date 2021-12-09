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Новым председателем Мосгоризбиркома назначили Кириллову
Новым председателем Мосгоризбиркома назначили Кириллову - РИА Новости, 09.12.2021
Новым председателем Мосгоризбиркома назначили Кириллову
Новым председателем Мосгоризбиркома назначена член комиссии Ольга Кириллова, такое решение было принято после голосования на первом заседании комиссии нового... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:47
2021-12-09T17:44
политика
мосгоризбирком
московская городская дума
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новым председателем Мосгоризбиркома назначена член комиссии Ольга Кириллова, такое решение было принято после голосования на первом заседании комиссии нового состава в четверг.В четверг, 9 декабря, состоялось первое заседание нового состава Мосгоризбиркома. В ходе заседания комиссия вначале избрала счетную палату для проведения выборов председателя, его заместителя и секретаря. Они избираются путем тайного голосования на основе предложений ЦИК. Члены комиссии голосовали по одному, бюллетени опускались в специальную урну. В бюллетене была указана кандидатура Ольги Кирилловой. "О результате тайного голосования... За - 14. Ольга Евгеньевна набрала достаточное количество голосов ", - объявил председатель счетной комиссии.Комиссия подтвердила протокол счетной комиссии о результатах. "Избрать председателем Московской городской избирательной комиссии Ольгу Евгеньевну Кириллову", - объявил член комиссии Фаяс Халилулин.Полномочия предыдущего состава Мосгоризбиркома завершились в декабре этого года, Мосгордума и мэр Москвы Сергей Собянин утвердили 14 кандидатур в новый состав комиссии, большинство из них были переизбраны из прошлого состава. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что Юрий Ермолов принял решение покинуть пост главы комиссии, в новом составе он останется ее членом. На должность председателя комиссии ЦИК рекомендовал Ольгу Кириллову, которая ранее вошла в состав Мосгоризбиркома в качестве члена комиссии с правом решающего голоса.После избрания Кириллова поблагодарила всех коллег за поддержку и пообещала держать высокий стандарт работы комиссии. "То, что зависит от меня, я вам обещаю, что приложу все усилия, чтобы не повредить, а только улучшить работу Московской городской избирательной комиссии... Я думаю, что мы все вместе будем держать стандарт, уровень работы Московской городской избирательной комиссии, приложим все усилия, и я думаю, что у нас получится обеспечить в полной мере права московского избирателя. Спасибо вам огромное ",- сказала Кириллова.Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, который присутствовал на заседании, Москва является лидером развития избирательной системы, Московская комиссия работает так, что не требуется вмешательство ЦИК. Он поздравил Кириллову с назначением и выразил уверенность, что она отлично справится с работой. "Я уверен, что вы впишетесь, абсолютно комфортно будет, и получится выстроить отношения с Эллой Александровной. Две женщины всегда найдут против мужчины договоренности, и как его победить",- шуточно отметил Булаев.Следующими вопросами повестки были утверждены заместитель председателя и секретарь комиссии. Должность зампреда снова занял Дмитрий Реут, должность секретаря - Владимир Попов.Как в свою очередь отметила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, в ближайшие 5 лет новому составу комиссии предстоит определять работу всех избирательных циклов, проходящих в столице. "Это огромная ответственная работа, которая требует колоссальное внимания, трудозатрат, ответственности. Хотелось бы пожелать вам всем здоровья, а также быть максимально непредвзятыми и действовать строго в соответствии с законом. В дальнейшем надеюсь, что все вопросы, которые будут возникать, будут рассматриваться с участием общественности, общественной палаты, общественных штабов",- сказала Сергунина. По ее словам, правительство Москвы в свою очередь всегда готово подставить плечо, чтобы совместно решать все возникающие вопросы для соблюдения интересов и прав граждан.
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политика, мосгоризбирком, московская городская дума
16:47 09.12.2021 (обновлено: 17:44 09.12.2021)
 
Новым председателем Мосгоризбиркома назначили Кириллову

Новым председателем Мосгоризбиркома назначили Ольгу Кириллову

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОльга Кириллова
Ольга Кириллова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новым председателем Мосгоризбиркома назначена член комиссии Ольга Кириллова, такое решение было принято после голосования на первом заседании комиссии нового состава в четверг.
В четверг, 9 декабря, состоялось первое заседание нового состава Мосгоризбиркома. В ходе заседания комиссия вначале избрала счетную палату для проведения выборов председателя, его заместителя и секретаря. Они избираются путем тайного голосования на основе предложений ЦИК. Члены комиссии голосовали по одному, бюллетени опускались в специальную урну. В бюллетене была указана кандидатура Ольги Кирилловой. "О результате тайного голосования... За - 14. Ольга Евгеньевна набрала достаточное количество голосов ", - объявил председатель счетной комиссии.
Ольга Кириллова - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
3 декабря, 16:08
Биография Ольги Кирилловой
Комиссия подтвердила протокол счетной комиссии о результатах. "Избрать председателем Московской городской избирательной комиссии Ольгу Евгеньевну Кириллову", - объявил член комиссии Фаяс Халилулин.
Полномочия предыдущего состава Мосгоризбиркома завершились в декабре этого года, Мосгордума и мэр Москвы Сергей Собянин утвердили 14 кандидатур в новый состав комиссии, большинство из них были переизбраны из прошлого состава. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что Юрий Ермолов принял решение покинуть пост главы комиссии, в новом составе он останется ее членом. На должность председателя комиссии ЦИК рекомендовал Ольгу Кириллову, которая ранее вошла в состав Мосгоризбиркома в качестве члена комиссии с правом решающего голоса.
После избрания Кириллова поблагодарила всех коллег за поддержку и пообещала держать высокий стандарт работы комиссии. "То, что зависит от меня, я вам обещаю, что приложу все усилия, чтобы не повредить, а только улучшить работу Московской городской избирательной комиссии... Я думаю, что мы все вместе будем держать стандарт, уровень работы Московской городской избирательной комиссии, приложим все усилия, и я думаю, что у нас получится обеспечить в полной мере права московского избирателя. Спасибо вам огромное ",- сказала Кириллова.
Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев, который присутствовал на заседании, Москва является лидером развития избирательной системы, Московская комиссия работает так, что не требуется вмешательство ЦИК. Он поздравил Кириллову с назначением и выразил уверенность, что она отлично справится с работой. "Я уверен, что вы впишетесь, абсолютно комфортно будет, и получится выстроить отношения с Эллой Александровной. Две женщины всегда найдут против мужчины договоренности, и как его победить",- шуточно отметил Булаев.
Следующими вопросами повестки были утверждены заместитель председателя и секретарь комиссии. Должность зампреда снова занял Дмитрий Реут, должность секретаря - Владимир Попов.
Как в свою очередь отметила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, в ближайшие 5 лет новому составу комиссии предстоит определять работу всех избирательных циклов, проходящих в столице. "Это огромная ответственная работа, которая требует колоссальное внимания, трудозатрат, ответственности. Хотелось бы пожелать вам всем здоровья, а также быть максимально непредвзятыми и действовать строго в соответствии с законом. В дальнейшем надеюсь, что все вопросы, которые будут возникать, будут рассматриваться с участием общественности, общественной палаты, общественных штабов",- сказала Сергунина. По ее словам, правительство Москвы в свою очередь всегда готово подставить плечо, чтобы совместно решать все возникающие вопросы для соблюдения интересов и прав граждан.
 
ПолитикаМосгоризбиркомМосковская городская дума
 
 
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