Первый международный "Хоррор Фест" открывается в пяти городах России
Первый международный "Хоррор Фест" открывается в пяти городах России
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"Кадр из фильма "Оленьи рога"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первый международный "Хоррор Фест", на котором покажут необычные ужастики из разных стран, открывается показами картины об испанской модели и тайваньским фильмом о зомби. Фестиваль пройдет с 9 по 12 декабря в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге.
"Это будет уикенд российских премьер редких фильмы ужасов с самых престижных мировых смотров— Канн, Венеции, Торонто, Шанхая, Монреаля, Ситжеса и Трайбеки. У многих из этих картин нет прокатчика в России — увидеть их на большом экране пока можно только на фестивале", — рассказывают организаторы.
Первыми картинами станут фильм "Бабушка", испано-французский триллер Пако Пласа про модель, работающую в Париже, но вынужденную вернуться в Мадрид, чтобы ухаживать за больной бабушкой. Там ей предстоит узнать, какую цену заплатила ее семья за свою красоту. По своей эстетике картина напоминает "Суспирию" и "Неонового демона".
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"Кадр из фильма "Вали отсюда"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
Кадр из фильма "Вали отсюда"
Также на четверг запланирован показ фильма комедийного хоррора "Вали отсюда" от тайваньского режиссера Ван Ифаня. Главный герой неожиданно становится депутатом, но в первый день работы в парламенте Тайваня все вокруг превращаются в зомби. Смешная и дикая лента, в которой есть эксцентрика, сентиментальность, яркость, драйв и сатирический взгляд на мир.
В программу фестиваля вошли слэшер от Алекса де ла Иглесии "Венецияфрения" про венецианцев, которые решают получиться на туристов, хоррор "Паранормальные" Эскиля Вогта — скандинавская сказка про детей с суперспособностями.
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
Сцена из фильма "Паранормальные"
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Сцена из фильма "Паранормальные"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест" Кадр из фильма ""Венецияфрения"
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Кадр из фильма ""Венецияфрения"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
Фрагмент из фильма "Проклятие монахинь"
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Фрагмент из фильма "Проклятие монахинь"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
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Сцена из фильма "Паранормальные"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
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Кадр из фильма ""Венецияфрения"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
3 из 3
Фрагмент из фильма "Проклятие монахинь"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
Можно будет посмотреть американские фильмы "Проклятие монахинь" и "Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь" (превращающийся из хоррора в семейную драму), итальянский "Ариаферма".
Фильмом закрытия станут "Оленьи рога" Скотта Купера про город в США, в котором учительница средней школы (Кери Расселл) пытается разгадать странное поведение ее ученика (Джереми Т. Томас).
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"Кадр из фильма "Оленьи рога"
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Кадр из фильма "Оленьи рога"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
Сцена из фильма "Мое сердце не будет биться пока ты не прикажешь"
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Сцена из фильма "Мое сердце не будет биться пока ты не прикажешь"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
1 из 2
Кадр из фильма "Оленьи рога"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
2 из 2
Сцена из фильма "Мое сердце не будет биться пока ты не прикажешь"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
В рамках спецпоказа на фестивале пройдет презентация отрывков из нового сериала "Карамора" Данилы Козловского.