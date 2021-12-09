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Первый международный "Хоррор Фест" открывается в пяти городах России

Первый международный "Хоррор Фест" открывается в пяти городах России - РИА Новости, 09.12.2021

Первый международный "Хоррор Фест" открывается в пяти городах России

Первый международный "Хоррор Фест", на котором покажут необычные ужастики из разных стран, открывается показами картины об испанской модели и тайваньским... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:41

2021-12-09T18:41

2021-12-09T18:41

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первый международный "Хоррор Фест", на котором покажут необычные ужастики из разных стран, открывается показами картины об испанской модели и тайваньским фильмом о зомби. Фестиваль пройдет с 9 по 12 декабря в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге.Первыми картинами станут фильм "Бабушка", испано-французский триллер Пако Пласа про модель, работающую в Париже, но вынужденную вернуться в Мадрид, чтобы ухаживать за больной бабушкой. Там ей предстоит узнать, какую цену заплатила ее семья за свою красоту. По своей эстетике картина напоминает "Суспирию" и "Неонового демона".Также на четверг запланирован показ фильма комедийного хоррора "Вали отсюда" от тайваньского режиссера Ван Ифаня. Главный герой неожиданно становится депутатом, но в первый день работы в парламенте Тайваня все вокруг превращаются в зомби. Смешная и дикая лента, в которой есть эксцентрика, сентиментальность, яркость, драйв и сатирический взгляд на мир.В программу фестиваля вошли слэшер от Алекса де ла Иглесии "Венецияфрения" про венецианцев, которые решают получиться на туристов, хоррор "Паранормальные" Эскиля Вогта — скандинавская сказка про детей с суперспособностями.Можно будет посмотреть американские фильмы "Проклятие монахинь" и "Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь" (превращающийся из хоррора в семейную драму), итальянский "Ариаферма".Фильмом закрытия станут "Оленьи рога" Скотта Купера про город в США, в котором учительница средней школы (Кери Расселл) пытается разгадать странное поведение ее ученика (Джереми Т. Томас).В рамках спецпоказа на фестивале пройдет презентация отрывков из нового сериала "Карамора" Данилы Козловского.

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санкт-петербург, москва, новости культуры, кино и сериалы, данила козловский, знаменитости