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Культура
https://ria.ru/20211209/kino-1762920026.html
Первый международный "Хоррор Фест" открывается в пяти городах России
Первый международный "Хоррор Фест" открывается в пяти городах России - РИА Новости, 09.12.2021
Первый международный "Хоррор Фест" открывается в пяти городах России
Первый международный "Хоррор Фест", на котором покажут необычные ужастики из разных стран, открывается показами картины об испанской модели и тайваньским... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T18:41
2021-12-09T18:41
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первый международный "Хоррор Фест", на котором покажут необычные ужастики из разных стран, открывается показами картины об испанской модели и тайваньским фильмом о зомби. Фестиваль пройдет с 9 по 12 декабря в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге.Первыми картинами станут фильм "Бабушка", испано-французский триллер Пако Пласа про модель, работающую в Париже, но вынужденную вернуться в Мадрид, чтобы ухаживать за больной бабушкой. Там ей предстоит узнать, какую цену заплатила ее семья за свою красоту. По своей эстетике картина напоминает "Суспирию" и "Неонового демона".Также на четверг запланирован показ фильма комедийного хоррора "Вали отсюда" от тайваньского режиссера Ван Ифаня. Главный герой неожиданно становится депутатом, но в первый день работы в парламенте Тайваня все вокруг превращаются в зомби. Смешная и дикая лента, в которой есть эксцентрика, сентиментальность, яркость, драйв и сатирический взгляд на мир.В программу фестиваля вошли слэшер от Алекса де ла Иглесии "Венецияфрения" про венецианцев, которые решают получиться на туристов, хоррор "Паранормальные" Эскиля Вогта — скандинавская сказка про детей с суперспособностями.Можно будет посмотреть американские фильмы "Проклятие монахинь" и "Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь" (превращающийся из хоррора в семейную драму), итальянский "Ариаферма".Фильмом закрытия станут "Оленьи рога" Скотта Купера про город в США, в котором учительница средней школы (Кери Расселл) пытается разгадать странное поведение ее ученика (Джереми Т. Томас).В рамках спецпоказа на фестивале пройдет презентация отрывков из нового сериала "Карамора" Данилы Козловского.
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санкт-петербург, москва, новости культуры, кино и сериалы, данила козловский, знаменитости
18:41 09.12.2021
 
Первый международный "Хоррор Фест" открывается в пяти городах России

Первый международный "Хоррор Фест" открывается в пяти городах России

© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"Кадр из фильма "Оленьи рога"
Кадр из фильма Оленьи рога
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Первый международный "Хоррор Фест", на котором покажут необычные ужастики из разных стран, открывается показами картины об испанской модели и тайваньским фильмом о зомби. Фестиваль пройдет с 9 по 12 декабря в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Екатеринбурге.

"Это будет уикенд российских премьер редких фильмы ужасов с самых престижных мировых смотров— Канн, Венеции, Торонто, Шанхая, Монреаля, Ситжеса и Трайбеки. У многих из этих картин нет прокатчика в России — увидеть их на большом экране пока можно только на фестивале", — рассказывают организаторы.

Первыми картинами станут фильм "Бабушка", испано-французский триллер Пако Пласа про модель, работающую в Париже, но вынужденную вернуться в Мадрид, чтобы ухаживать за больной бабушкой. Там ей предстоит узнать, какую цену заплатила ее семья за свою красоту. По своей эстетике картина напоминает "Суспирию" и "Неонового демона".
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"Кадр из фильма "Вали отсюда"
Кадр из фильма Вали отсюда
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
Кадр из фильма "Вали отсюда"
Также на четверг запланирован показ фильма комедийного хоррора "Вали отсюда" от тайваньского режиссера Ван Ифаня. Главный герой неожиданно становится депутатом, но в первый день работы в парламенте Тайваня все вокруг превращаются в зомби. Смешная и дикая лента, в которой есть эксцентрика, сентиментальность, яркость, драйв и сатирический взгляд на мир.
В программу фестиваля вошли слэшер от Алекса де ла Иглесии "Венецияфрения" про венецианцев, которые решают получиться на туристов, хоррор "Паранормальные" Эскиля Вогта — скандинавская сказка про детей с суперспособностями.
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"

Сцена из фильма "Паранормальные"

Кадр из фильма Паранормальные
1 из 3

Сцена из фильма "Паранормальные"

© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест" Кадр из фильма ""Венецияфрения"
Кадр из фильма Венецияфрения
2 из 3
Кадр из фильма ""Венецияфрения"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"

Фрагмент из фильма "Проклятие монахинь"

Кадр из фильма Проклятие монахинь
3 из 3

Фрагмент из фильма "Проклятие монахинь"

© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
1 из 3

Сцена из фильма "Паранормальные"

© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
2 из 3
Кадр из фильма ""Венецияфрения"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Проклятие монахинь"

© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
Можно будет посмотреть американские фильмы "Проклятие монахинь" и "Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь" (превращающийся из хоррора в семейную драму), итальянский "Ариаферма".
Фильмом закрытия станут "Оленьи рога" Скотта Купера про город в США, в котором учительница средней школы (Кери Расселл) пытается разгадать странное поведение ее ученика (Джереми Т. Томас).
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"Кадр из фильма "Оленьи рога"
Кадр из фильма Оленьи рога
1 из 2
Кадр из фильма "Оленьи рога"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"

Сцена из фильма "Мое сердце не будет биться пока ты не прикажешь"

Кадр из фильма Мое сердце не будет биться пока ты не прикажешь
2 из 2

Сцена из фильма "Мое сердце не будет биться пока ты не прикажешь"

© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
1 из 2
Кадр из фильма "Оленьи рога"
© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
2 из 2

Сцена из фильма "Мое сердце не будет биться пока ты не прикажешь"

© Пресс-служба фестиваля "Хоррор Фест"
В рамках спецпоказа на фестивале пройдет презентация отрывков из нового сериала "Карамора" Данилы Козловского.
Карамора. Первый официальный тизер (сериал Данилы Козловского)
7 декабря, 15:30Культура
Вышел тизер сериала "Карамора", который снял Данила Козловский
 
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