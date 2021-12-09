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Ростовского экс-депутата заподозрили в хищениях

Ростовского экс-депутата заподозрили в хищениях - РИА Новости, 09.12.2021

Ростовского экс-депутата заподозрили в хищениях

Силовики проверяют причастность бывшего депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева к хищениям средств, выделяемых на отдых... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:13

2021-12-09T15:13

2021-12-09T15:13

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проверяют причастность бывшего депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева к хищениям средств, выделяемых на отдых детей из малообеспеченных семей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Вчера прошли обыски в детских лагерях, возглавляемых Латышевым. Изъята документация", - сказал он, уточнив, что правоохранители проверяют информацию о хищениях денежных средств, выделяемых министерствами труда и здравоохранения области на оздоровление детей из малообеспеченных семей."С 2015 года лагеря Латышева получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По предварительной информации, 30% от этой суммы осело в карманах бывшего депутата", - сказал собеседник. По его информации, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В доме Латышева прошел обыск.

ростовская область

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происшествия, ростовская область