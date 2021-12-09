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Ростовского экс-депутата заподозрили в хищениях
Ростовского экс-депутата заподозрили в хищениях - РИА Новости, 09.12.2021
Ростовского экс-депутата заподозрили в хищениях
Силовики проверяют причастность бывшего депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева к хищениям средств, выделяемых на отдых... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:13
2021-12-09T15:13
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проверяют причастность бывшего депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева к хищениям средств, выделяемых на отдых детей из малообеспеченных семей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Вчера прошли обыски в детских лагерях, возглавляемых Латышевым. Изъята документация", - сказал он, уточнив, что правоохранители проверяют информацию о хищениях денежных средств, выделяемых министерствами труда и здравоохранения области на оздоровление детей из малообеспеченных семей."С 2015 года лагеря Латышева получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По предварительной информации, 30% от этой суммы осело в карманах бывшего депутата", - сказал собеседник. По его информации, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В доме Латышева прошел обыск.
ростовская область
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происшествия, ростовская область
15:13 09.12.2021
 
Ростовского экс-депутата заподозрили в хищениях

Экс-депутата райсобрания в Ростовской области Латышева заподозрили в хищениях денег

© Fotolia / serg11Пачки денег
Пачки денег - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Fotolia / serg11
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики проверяют причастность бывшего депутата Неклиновского районного собрания Ростовской области Виталия Латышева к хищениям средств, выделяемых на отдых детей из малообеспеченных семей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Вчера прошли обыски в детских лагерях, возглавляемых Латышевым. Изъята документация", - сказал он, уточнив, что правоохранители проверяют информацию о хищениях денежных средств, выделяемых министерствами труда и здравоохранения области на оздоровление детей из малообеспеченных семей.
"С 2015 года лагеря Латышева получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По предварительной информации, 30% от этой суммы осело в карманах бывшего депутата", - сказал собеседник. По его информации, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В доме Латышева прошел обыск.
 
ПроисшествияРостовская область
 
 
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