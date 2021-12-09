https://ria.ru/20211209/katastrofa-1762869297.html

Миру предрекли мировую экономическую катастрофу

Известный финансист предупредил о грядущей мировой экономической катастрофе - РИА Новости, 09.12.2021

Миру предрекли мировую экономическую катастрофу

Мир находится на грани войны между США и Китаем, способной привести к глобальной экономической катастрофе, заявил в интервью телеканалу CNBC американский... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:11

2021-12-09T09:11

2021-12-09T14:58

экономика

сша

индия

китай

евросоюз

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мир находится на грани войны между США и Китаем, способной привести к глобальной экономической катастрофе, заявил в интервью телеканалу CNBC американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.По его мнению, постоянные попытки США сделать Китай и его культуру "более американскими" могут усилить торговую войну и привести к полномасштабному противостоянию.И даже если возможный конфликт между Вашингтоном и Пекином не подорвет экономику, "это сделает кто-то или что-то другое", считает Далио.Ранее Saxo Bank спрогнозировал в следующем году начало новой холодной войны между Россией, США, Китаем, ЕС и Индией из-за углубления соперничества в сфере гиперзвукового оружия и космоса.В последние годы отношения между США и Китаем обострились: американские власти не раз называли КНР в числе главных угроз, между странами фактически идет торговая война. Напряженности добавляет и тайваньский вопрос: хотя Штаты соблюдают "принцип одного Китая", они продолжают и поддерживать Тайвань в военном отношении.

https://ria.ru/20211123/dostizheniya-1760324909.html

сша

индия

китай

россия

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экономика, сша, индия, китай, евросоюз, россия