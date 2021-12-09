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Миру предрекли мировую экономическую катастрофу
Известный финансист предупредил о грядущей мировой экономической катастрофе - РИА Новости, 09.12.2021
Миру предрекли мировую экономическую катастрофу
Мир находится на грани войны между США и Китаем, способной привести к глобальной экономической катастрофе, заявил в интервью телеканалу CNBC американский... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:11
2021-12-09T14:58
экономика
сша
индия
китай
евросоюз
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мир находится на грани войны между США и Китаем, способной привести к глобальной экономической катастрофе, заявил в интервью телеканалу CNBC американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.По его мнению, постоянные попытки США сделать Китай и его культуру "более американскими" могут усилить торговую войну и привести к полномасштабному противостоянию.И даже если возможный конфликт между Вашингтоном и Пекином не подорвет экономику, "это сделает кто-то или что-то другое", считает Далио.Ранее Saxo Bank спрогнозировал в следующем году начало новой холодной войны между Россией, США, Китаем, ЕС и Индией из-за углубления соперничества в сфере гиперзвукового оружия и космоса.В последние годы отношения между США и Китаем обострились: американские власти не раз называли КНР в числе главных угроз, между странами фактически идет торговая война. Напряженности добавляет и тайваньский вопрос: хотя Штаты соблюдают "принцип одного Китая", они продолжают и поддерживать Тайвань в военном отношении.
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экономика, сша, индия, китай, евросоюз, россия
09:11 09.12.2021 (обновлено: 14:58 09.12.2021)
 
Известный финансист предупредил о грядущей мировой экономической катастрофе

Финансист Далио предупредил о надвигающейся мировой экономической катастрофе

© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Richard Drew
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мир находится на грани войны между США и Китаем, способной привести к глобальной экономической катастрофе, заявил в интервью телеканалу CNBC американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио.
По его мнению, постоянные попытки США сделать Китай и его культуру "более американскими" могут усилить торговую войну и привести к полномасштабному противостоянию.
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И даже если возможный конфликт между Вашингтоном и Пекином не подорвет экономику, "это сделает кто-то или что-то другое", считает Далио.
Ранее Saxo Bank спрогнозировал в следующем году начало новой холодной войны между Россией, США, Китаем, ЕС и Индией из-за углубления соперничества в сфере гиперзвукового оружия и космоса.
В последние годы отношения между США и Китаем обострились: американские власти не раз называли КНР в числе главных угроз, между странами фактически идет торговая война. Напряженности добавляет и тайваньский вопрос: хотя Штаты соблюдают "принцип одного Китая", они продолжают и поддерживать Тайвань в военном отношении.
 
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