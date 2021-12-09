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Москва надеется на результативность переговоров с Ираном, сообщили в МИД
Москва надеется на результативность переговоров с Ираном, сообщили в МИД - РИА Новости, 09.12.2021
Москва надеется на результативность переговоров с Ираном, сообщили в МИД
Москва надеется, что возобновившиеся в четверг в Вене переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:14
2021-12-09T17:26
в мире
сша
иран
вена
москва
мария захарова
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва надеется, что возобновившиеся в четверг в Вене переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) будут результативными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы надеемся, что оно (заседание) будет результативным, что оно положит начало дальнейшей работе на экспертном уровне в специально созданных группах, которые занимаются практическим восстановлением полнокровной реализации так называемой "ядерной сделки". Рассчитываем, что после технического перерыва, который был, который потребовался некоторым делегациям для докладов в столицы, все партнеры вернутся к готовности работать без пауз, будут работать интенсивно", - заявила Захарова на брифинге.По ее словам, Россия "просто не видит иного пути, кроме как форсировать консультации, опираясь на опыт и результаты предыдущих раундов".Представитель МИД добавила, что Россия призывает США и Иран на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) синхронизировать шаги по восстановлению сделки, будет этому способствовать."Мы считаем, что динамичное синхронизированное движение Вашингтона и Тегерана позволит вернуть реализацию ядерной сделки в устойчивое русло и мы будем всячески этому способствовать", - сказала Захарова на брифинге.Заседание Совместной комиссии по СВПД, проходившее в Вене, завершилось, оно было весьма конструктивным, заявил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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в мире, сша, иран, вена, москва, мария захарова, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
17:14 09.12.2021 (обновлено: 17:26 09.12.2021)
 
Москва надеется на результативность переговоров с Ираном, сообщили в МИД

Представитель МИД Захарова: Москва надеется на результативность переговоров с Ираном

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва надеется, что возобновившиеся в четверг в Вене переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) будут результативными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы надеемся, что оно (заседание) будет результативным, что оно положит начало дальнейшей работе на экспертном уровне в специально созданных группах, которые занимаются практическим восстановлением полнокровной реализации так называемой "ядерной сделки". Рассчитываем, что после технического перерыва, который был, который потребовался некоторым делегациям для докладов в столицы, все партнеры вернутся к готовности работать без пауз, будут работать интенсивно", - заявила Захарова на брифинге.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
16:55
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По ее словам, Россия "просто не видит иного пути, кроме как форсировать консультации, опираясь на опыт и результаты предыдущих раундов".
Представитель МИД добавила, что Россия призывает США и Иран на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) синхронизировать шаги по восстановлению сделки, будет этому способствовать.
"Мы считаем, что динамичное синхронизированное движение Вашингтона и Тегерана позволит вернуть реализацию ядерной сделки в устойчивое русло и мы будем всячески этому способствовать", - сказала Захарова на брифинге.
Заседание Совместной комиссии по СВПД, проходившее в Вене, завершилось, оно было весьма конструктивным, заявил ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
 
В миреСШАИранВенаМоскваМария ЗахароваСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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