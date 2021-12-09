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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Праздничная иллюминация останется на улицах Москвы до 8 марта
Праздничная иллюминация останется на улицах Москвы до 8 марта - РИА Новости, 09.12.2021
Праздничная иллюминация останется на улицах Москвы до 8 марта
Праздничная иллюминация в Москве будет работать до 8 марта, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:05
2021-12-09T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Праздничная иллюминация в Москве будет работать до 8 марта, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."К середине декабря мы запустим новогоднее оформление на радость москвичам, и до 8 марта оно будет работать", – сказал Бирюков.Праздничная подсветка фасадов в честь наступления Нового года традиционно включится в канун праздников – 30 декабря и продолжит работать в вечернее время до 5 января включительно, 6 и 7 января заработает праздничный режим в честь Рождества. В новогоднюю ночь, а также с 1 на 2 января и с 6 на 7 января вся подсветка в городе будет работать до утра.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
15:05 09.12.2021
 

Праздничная иллюминация останется на улицах Москвы до 8 марта

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосква в преддверии Нового года
Москва в преддверии Нового года - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Праздничная иллюминация в Москве будет работать до 8 марта, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"К середине декабря мы запустим новогоднее оформление на радость москвичам, и до 8 марта оно будет работать", – сказал Бирюков.
Праздничная подсветка фасадов в честь наступления Нового года традиционно включится в канун праздников – 30 декабря и продолжит работать в вечернее время до 5 января включительно, 6 и 7 января заработает праздничный режим в честь Рождества. В новогоднюю ночь, а также с 1 на 2 января и с 6 на 7 января вся подсветка в городе будет работать до утра.
Монтаж новогодней конструкции Полярные медведи - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 22:20
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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