https://ria.ru/20211209/ikra-1762963403.html

Предпосылок роста цен на красную икру нет, заявили в ассоциации

Предпосылок роста цен на красную икру нет, заявили в ассоциации - РИА Новости, 09.12.2021

Предпосылок роста цен на красную икру нет, заявили в ассоциации

Предложение красной икры на российском рынке покрывает все потребности, предпосылок для роста цен на нее или на рыбную продукцию нет, заявил журналистам... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:05

2021-12-09T16:05

2021-12-09T16:05

экономика

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

красная икра

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предложение красной икры на российском рынке покрывает все потребности, предпосылок для роста цен на нее или на рыбную продукцию нет, заявил журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев."Если говорить об икре, мне кажется, такой скачок (цен - ред.) сильный, который произошел, должен сейчас корректироваться. Я уже говорил, с чем это связано: в первую очередь - с экспортом, во вторую очередь - с тем, что беспокойство было со сбоем поставок. Но объем мороженой икры, который сейчас имеется, легко закрывает все потребности", - сказал Зверев в четверг.Глава ассоциации заявил, что не видит оснований для повышения цен. "По видам рыбы - у нас везде хороший объем вылова. По треске плюс 26 тысяч тонн, по сельди - тоже плюс. То есть объем предложения на рынке по всем ключевым видам рыбы довольно хороший. Даже то относительное снижение объема вылова иваси, с моей точки зрения, не должно влиять на уровень цен внутри страны", - добавил Зверев.По данным Росстата, стоимость килограмма отечественной икры лососевых рыб в России в ноябре 2021 года составила 5 097 рублей. По сравнению с ноябрем прошлого года красная икра подорожала на 25,9% - тогда цена составляла 4 048 рублей за килограмм. Рост цен по сравнению с январем 2021 года составил 15%.В конце ноября Росрыболовство сообщало, что производство лососевой икры с января по сентябрь 2021 года выросло в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 20,7 тысячи тонн. Согласно оценкам экспертов, на которые ссылалось ведомство, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тысячи тонн. Таким образом, уже за три квартала производство икры на 25% превысило этот уровень.

https://ria.ru/20211123/ikra-1760212855.html

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экономика, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба государственной статистики (росстат), красная икра, россия