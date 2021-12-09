https://ria.ru/20211209/hammer-1762885336.html

Завершилось расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании

Завершилось расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании - РИА Новости, 09.12.2021

Завершилось расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании

Расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании завершилось. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:01

2021-12-09T12:01

2021-12-09T12:01

культура

звезды

знаменитости

новости культуры

кино и сериалы

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/82949/26/829492628_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_ce4daeacd70aeac25a754d41e6baa21c.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании завершилось. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. Правоохранительные органы передали его результаты окружному прокурору. По данным СМИ, дело не выглядит убедительным, актеру вряд ли предъявят какие-либо обвинения. Но неясно, в чем может быть причина этого — в недоверии к возможным свидетелям или отсутствии конкретных доказательств. В любом случае окончательно решение примет прокурор. В марте 24-летняя Эффи Ангелова заявила, что познакомилась с Хаммером в социальной сети Facebook. Они встречалась с 2016 по 2020 год, при этом в 2017 году актер якобы "жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов". После чего она была с ним в отношениях три года.Расследование было начато еще 3 февраля. Арми Хаммер стал известен благодаря ролям в фильмах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

https://ria.ru/20210319/khammer-1601996420.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, шоу-бизнес