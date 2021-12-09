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Завершилось расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании
Завершилось расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании - РИА Новости, 09.12.2021
Завершилось расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании
Расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании завершилось. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:01
2021-12-09T12:01
2021-12-09T12:01
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании завершилось. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свои источники. Правоохранительные органы передали его результаты окружному прокурору. По данным СМИ, дело не выглядит убедительным, актеру вряд ли предъявят какие-либо обвинения. Но неясно, в чем может быть причина этого — в недоверии к возможным свидетелям или отсутствии конкретных доказательств. В любом случае окончательно решение примет прокурор. В марте 24-летняя Эффи Ангелова заявила, что познакомилась с Хаммером в социальной сети Facebook. Они встречалась с 2016 по 2020 год, при этом в 2017 году актер якобы "жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов". После чего она была с ним в отношениях три года.Расследование было начато еще 3 февраля. Арми Хаммер стал известен благодаря ролям в фильмах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.
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звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы, шоу-бизнес
Завершилось расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании
Завершилось расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Расследование по обвинению Арми Хаммера в изнасиловании завершилось. Об этом сообщает
TMZ со ссылкой на свои источники.
Правоохранительные органы передали его результаты окружному прокурору.
По данным СМИ, дело не выглядит убедительным, актеру вряд ли предъявят какие-либо обвинения. Но неясно, в чем может быть причина этого — в недоверии к возможным свидетелям или отсутствии конкретных доказательств. В любом случае окончательно решение примет прокурор.
В марте 24-летняя Эффи Ангелова заявила
, что познакомилась с Хаммером в социальной сети Facebook. Они встречалась с 2016 по 2020 год, при этом в 2017 году актер якобы "жестоко насиловал ее на протяжении четырех часов". После чего она была с ним в отношениях три года.
Расследование было начато еще 3 февраля.
Арми Хаммер стал известен благодаря ролям в фильмах "Социальная сеть" Дэвида Финчера, "Агенты А.Н.К.Л." Гая Ричи, "Назови меня своим именем" Луки Гуаданьино.