https://ria.ru/20211209/gumpomosch-1762958229.html

Россия планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан

Россия планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан - РИА Новости, 09.12.2021

Россия планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан

РФ планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан до конца года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:40

2021-12-09T15:40

2021-12-09T15:52

афганистан

россия

в мире

гуманитарная помощь

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан до конца года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила, что вторая партия российской гумпомощи в Афганистан была доставлена в начале декабря. Первая партия была направлена в ноябре."Еще одну партию гуманитарной помощи также планируем направить до конца года", - сказала Захарова во время брифинга.Она также заявила, что Москва поддерживает решение Всемирного банка о выделении Всемирной продовольственной программе ООН и ЮНИСЕФ 280 миллионов долларов из замороженных средств для помощи Афганистану, однако считает предпринятую меру недостаточной и призывает разморозить средства - более 1 миллиарда долларов США.По словам официального представителя МИД РФ, афганские власти нуждаются в ресурсах для налаживания экономической жизни, восстановления инфраструктуры.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211207/oon-1762563297.html

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афганистан, россия, в мире, гуманитарная помощь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова