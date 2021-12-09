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Россия планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан
Россия планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан - РИА Новости, 09.12.2021
Россия планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан
РФ планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан до конца года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:40
2021-12-09T15:52
афганистан
россия
в мире
гуманитарная помощь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан до конца года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила, что вторая партия российской гумпомощи в Афганистан была доставлена в начале декабря. Первая партия была направлена в ноябре."Еще одну партию гуманитарной помощи также планируем направить до конца года", - сказала Захарова во время брифинга.Она также заявила, что Москва поддерживает решение Всемирного банка о выделении Всемирной продовольственной программе ООН и ЮНИСЕФ 280 миллионов долларов из замороженных средств для помощи Афганистану, однако считает предпринятую меру недостаточной и призывает разморозить средства - более 1 миллиарда долларов США.По словам официального представителя МИД РФ, афганские власти нуждаются в ресурсах для налаживания экономической жизни, восстановления инфраструктуры.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211207/oon-1762563297.html
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афганистан, россия, в мире, гуманитарная помощь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:40 09.12.2021 (обновлено: 15:52 09.12.2021)
 
Россия планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан

Россия планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан до конца года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан до конца года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что вторая партия российской гумпомощи в Афганистан была доставлена в начале декабря. Первая партия была направлена в ноябре.
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"Еще одну партию гуманитарной помощи также планируем направить до конца года", - сказала Захарова во время брифинга.
Она также заявила, что Москва поддерживает решение Всемирного банка о выделении Всемирной продовольственной программе ООН и ЮНИСЕФ 280 миллионов долларов из замороженных средств для помощи Афганистану, однако считает предпринятую меру недостаточной и призывает разморозить средства - более 1 миллиарда долларов США.
Афганцы в международном аэропорту в Кабуле - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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По словам официального представителя МИД РФ, афганские власти нуждаются в ресурсах для налаживания экономической жизни, восстановления инфраструктуры.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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АфганистанРоссияВ миреГуманитарная помощьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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