15:40 09.12.2021 (обновлено: 15:52 09.12.2021)
Россия планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан
Россия планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан до конца года
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ планирует отправить новую партию гуманитарной помощи в Афганистан до конца года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что вторая партия российской гумпомощи в Афганистан была доставлена в начале декабря. Первая партия была направлена в ноябре.
"Еще одну партию гуманитарной помощи также планируем направить до конца года", - сказала Захарова во время брифинга.
Она также заявила, что Москва поддерживает решение Всемирного банка о выделении Всемирной продовольственной программе ООН и ЮНИСЕФ 280 миллионов долларов из замороженных средств для помощи Афганистану, однако считает предпринятую меру недостаточной и призывает разморозить средства - более 1 миллиарда долларов США.
По словам официального представителя МИД РФ, афганские власти нуждаются в ресурсах для налаживания экономической жизни, восстановления инфраструктуры.
В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность