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Грызлов рассказал о предложении Киева реформировать СЦКК
Грызлов рассказал о предложении Киева реформировать СЦКК - РИА Новости, 09.12.2021
Грызлов рассказал о предложении Киева реформировать СЦКК
Киев в контактной группе по Донбассу предложил реформировать Совместный центр контроля и координации (СЦКК), включив в него ФРГ и Францию, это предложение... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:37
2021-12-09T21:52
в мире
франция
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Киев в контактной группе по Донбассу предложил реформировать Совместный центр контроля и координации (СЦКК), включив в него ФРГ и Францию, это предложение абсурдно, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов."Киев внес проект заявления, содержащий откровенно абсурдные предложения. Показательным примером было предложение украинской делегации до конца сегодняшнего дня радикально реформировать Совместный центр контроля и координации, включив туда Германию и Францию", - сказал Грызлов журналистам.По его словам, "несмотря на все аргументы Донбасса, украинские представители упорно настаивали на этом нелепом предложении, продемонстрировав полное пренебрежение жизнями своих граждан по обе стороны линии соприкосновения"."В подобных условиях Донецк, Луганск и ОБСЕ сочли невозможным продолжать переговоры. Мы с пониманием отнеслись к такому решению", - добавил Грызлов.Так же Киев при обсуждении с ЛНР и ДНР механизма по обеспечению перемирия вновь продемонстрировал несостоятельность, продолжив имитацию переговоров, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.Участники внеочередного заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе обсуждают проект заявления о механизме обеспечения мер по перемирию, сообщил ранее в четверг представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник."Сегодня, 9 декабря, контактная группа продолжила переговоры по обсуждению инициативы Донбасса о механизмах строгого соблюдения договоренностей о перемирии от 22 июля 2020 года. После запрошенного Украиной вчера перерыва для проработки содержательных предложений Донецка и Луганска и подготовки встречного документа украинская делегация в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность", - сказал Грызлов журналистам."Представители Киева продолжили грубую имитацию переговоров, настойчиво уклоняясь от согласования с Донецком и Луганском каких-либо практических решений по актуальным вызовам соблюдению перемирия", - добавил Грызлов.Ранее первый замглавы делегации украинских властей в контактной группе Андрей Костин заявил, что Киев предложил провести в четверг внеочередное заседание, чтобы обсудить механизм обеспечения перемирия в Донбассе. Позже в ДНР заявили о начале внеочередного заседания.
https://ria.ru/20211209/dnr-1763027336.html
https://ria.ru/20211209/donbass-1762983585.html
франция
донецкая народная республика
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в мире, франция, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
21:37 09.12.2021 (обновлено: 21:52 09.12.2021)
 
Грызлов рассказал о предложении Киева реформировать СЦКК

Полпред России Грызлов рассказал о предложении Киева реформировать СЦКК

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Киев в контактной группе по Донбассу предложил реформировать Совместный центр контроля и координации (СЦКК), включив в него ФРГ и Францию, это предложение абсурдно, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
"Киев внес проект заявления, содержащий откровенно абсурдные предложения. Показательным примером было предложение украинской делегации до конца сегодняшнего дня радикально реформировать Совместный центр контроля и координации, включив туда Германию и Францию", - сказал Грызлов журналистам.
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По его словам, "несмотря на все аргументы Донбасса, украинские представители упорно настаивали на этом нелепом предложении, продемонстрировав полное пренебрежение жизнями своих граждан по обе стороны линии соприкосновения".
"В подобных условиях Донецк, Луганск и ОБСЕ сочли невозможным продолжать переговоры. Мы с пониманием отнеслись к такому решению", - добавил Грызлов.
Так же Киев при обсуждении с ЛНР и ДНР механизма по обеспечению перемирия вновь продемонстрировал несостоятельность, продолжив имитацию переговоров, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Участники внеочередного заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе обсуждают проект заявления о механизме обеспечения мер по перемирию, сообщил ранее в четверг представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
"Сегодня, 9 декабря, контактная группа продолжила переговоры по обсуждению инициативы Донбасса о механизмах строгого соблюдения договоренностей о перемирии от 22 июля 2020 года. После запрошенного Украиной вчера перерыва для проработки содержательных предложений Донецка и Луганска и подготовки встречного документа украинская делегация в очередной раз продемонстрировала свою несостоятельность", - сказал Грызлов журналистам.
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"Представители Киева продолжили грубую имитацию переговоров, настойчиво уклоняясь от согласования с Донецком и Луганском каких-либо практических решений по актуальным вызовам соблюдению перемирия", - добавил Грызлов.
Ранее первый замглавы делегации украинских властей в контактной группе Андрей Костин заявил, что Киев предложил провести в четверг внеочередное заседание, чтобы обсудить механизм обеспечения перемирия в Донбассе. Позже в ДНР заявили о начале внеочередного заседания.
 
В миреФранцияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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