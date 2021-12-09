https://ria.ru/20211209/gripp-1762891147.html

Онищенко назвал число привитых от гриппа россиян

Онищенко назвал число привитых от гриппа россиян - РИА Новости, 09.12.2021

Онищенко назвал число привитых от гриппа россиян

Более 59 миллионов человек в России привиты от гриппа, это чуть более 40% населения страны, заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:34

2021-12-09T11:34

2021-12-09T11:34

общество

грипп

геннадий онищенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 59 миллионов человек в России привиты от гриппа, это чуть более 40% населения страны, заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.По его мнению, грипп сегодня более серьезная проблема, чем коронавирус. Он отметил, что недельные эпидемические пороги превышены в 54 субъектах страны."Есть трех- и четырехвалентные вакцины (от гриппа - ред.), причем в этих вакцинах два новых актуальных штамма... а раз два новых штамма появились в эпидсезон, это такой признак прогностический не очень хороший с точки зрения его развития. Поэтому сегодня, конечно же, нам надо заканчивать вакцинацию по гриппу. По тем данным, которые мы имеем за 48 неделю, 59,46 миллиона человек у нас привилось от гриппа, это 40,7% от численности населения страны", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня.В конце ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала уровень охвата вакцинацией против гриппа в стране недостаточным, отметив, что планка составляет 60%.

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/onischenko-1761585155.html

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общество, грипп, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, анна попова