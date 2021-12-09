Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/gripp-1762891147.html
Онищенко назвал число привитых от гриппа россиян
Онищенко назвал число привитых от гриппа россиян - РИА Новости, 09.12.2021
Онищенко назвал число привитых от гриппа россиян
Более 59 миллионов человек в России привиты от гриппа, это чуть более 40% населения страны, заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:34
2021-12-09T11:34
общество
грипп
геннадий онищенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753153085_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6888d8ed06cdd479bff2d7778b3d760c.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 59 миллионов человек в России привиты от гриппа, это чуть более 40% населения страны, заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.По его мнению, грипп сегодня более серьезная проблема, чем коронавирус. Он отметил, что недельные эпидемические пороги превышены в 54 субъектах страны."Есть трех- и четырехвалентные вакцины (от гриппа - ред.), причем в этих вакцинах два новых актуальных штамма... а раз два новых штамма появились в эпидсезон, это такой признак прогностический не очень хороший с точки зрения его развития. Поэтому сегодня, конечно же, нам надо заканчивать вакцинацию по гриппу. По тем данным, которые мы имеем за 48 неделю, 59,46 миллиона человек у нас привилось от гриппа, это 40,7% от численности населения страны", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня.В конце ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала уровень охвата вакцинацией против гриппа в стране недостаточным, отметив, что планка составляет 60%.
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/onischenko-1761585155.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753153085_115:0:1075:720_1920x0_80_0_0_80cb1b5db77de8754124dc54d905a8d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, грипп, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, анна попова
11:34 09.12.2021
 
Онищенко назвал число привитых от гриппа россиян

Академик РАН Онищенко: в России привиты от гриппа более 59 миллионов человек

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : пресс-службы правительства МО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 59 миллионов человек в России привиты от гриппа, это чуть более 40% населения страны, заявил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
По его мнению, грипп сегодня более серьезная проблема, чем коронавирус. Он отметил, что недельные эпидемические пороги превышены в 54 субъектах страны.
"Есть трех- и четырехвалентные вакцины (от гриппа - ред.), причем в этих вакцинах два новых актуальных штамма... а раз два новых штамма появились в эпидсезон, это такой признак прогностический не очень хороший с точки зрения его развития. Поэтому сегодня, конечно же, нам надо заканчивать вакцинацию по гриппу. По тем данным, которые мы имеем за 48 неделю, 59,46 миллиона человек у нас привилось от гриппа, это 40,7% от численности населения страны", - сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня.
В конце ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала уровень охвата вакцинацией против гриппа в стране недостаточным, отметив, что планка составляет 60%.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 10:12В мире
"Паниковать не надо". Онищенко рассказал об омикрон-штамме коронавируса
 
ОбществоГриппГеннадий ОнищенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоАнна Попова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
Лента новостейМолния
США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений