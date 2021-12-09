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В правительстве Греции назвали переговоры Путина и Мицотакиса плодотворными
В правительстве Греции назвали переговоры Путина и Мицотакиса плодотворными - РИА Новости, 09.12.2021
В правительстве Греции назвали переговоры Путина и Мицотакиса плодотворными
Переговоры премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента России Владимира Путина прошли плодотворно, они подтвердили тесные исторические связи двух... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:53
2021-12-09T10:53
в мире
оон
греция
северный кипр
владимир путин
нато
совет безопасности оон
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 9 дек – РИА Новости. Переговоры премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента России Владимира Путина прошли плодотворно, они подтвердили тесные исторические связи двух стран и народов, говорится в сообщении пресс-службы греческого премьера об итогах встречи."Премьер-министр Кириакос Мицотакис встретился в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры двух стран плодотворно обсудили будущее и перспективы двусторонних отношений. В ходе встречи были подтверждены тесные исторические связи двух стран и двух народов, подчеркнута важность успешной совместной инициативы "Год истории Греции - Россия 2021", - говорится в сообщении.Два лидера обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в ряде областей после 13-го заседания смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и подписания соответствующего протокола, а также приветствовали укрепление двусторонних договорных рамок после подписания четырех отдельных соглашений в ходе смешанной комиссии."Кроме того, был принят план совместных действий на 2022-2024 годы, в котором определены ключевые направления двустороннего сотрудничества на ближайшие годы", - говорится в документе.В ходе встречи также обсуждались события, связанные с пандемией, и подчеркивалась важность развития экономического сотрудничества в рамках усилий по смягчению последствий пандемии.Что касается ситуации в Восточном Средиземноморье, Мицотакис заявил, что Турция "с ее агрессивной риторикой и провокационными действиями" продолжает поведение, затрудняющее ведение переговоров между государствами региона, а также в усилиях по достижению мира. Он подтвердил, что Греция по-прежнему готова к диалогу при необходимых условиях полного уважения международного права, включая морское право."Премьер-министр выразил признательность за четкую позицию российской стороны относительно фундаментального значения морского права для разграничения морских зон в Восточном Средиземноморье", - сообщила пресс-служба.Касаясь кипрского вопроса, Мицотакис выразил признательность за последовательную и конструктивную позицию России в Совете Безопасности ООН и подчеркнул, что кипрский вопрос является вопросом первостепенной важности для Греции."Он подчеркнул, что для Греции нет решения без отмены анахроничной системы гарантий и без полного вывода незаконных турецких оккупационных войск с острова. По вопросу о Вароши он пояснил, что если Турция продолжит выполнение объявлений о заселении закрытого города, не может быть взаимоприемлемого решения кипрской проблемы", - говорится в сообщении.Туристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года. Глава самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в ходе недавнего визита на Северный Кипр президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что военная зона, составляющая 3,5% закрытой части Вароши, будет демилитаризована, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам.Лидеры двух стран обменялись мнениями о событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке, с акцентом на Ливию. Премьер-министр подчеркнул важность соблюдения графика выборов 24 декабря."По важнейшему вопросу отношений ЕС-Россия и НАТО-Россия и, признавая существующие вызовы, премьер-министр подчеркнул важность поддержания открытых каналов связи в интересах всех и заверил в приверженности Греции диалогу как единственному средству поиска решения. Он также отметил, что Греция всегда считала Россию неотъемлемой частью архитектуры европейской безопасности", - говорится в сообщении.
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в мире, оон, греция, северный кипр, владимир путин, нато, совет безопасности оон, кириакос мицотакис, россия
10:53 09.12.2021
 
В правительстве Греции назвали переговоры Путина и Мицотакиса плодотворными

Правительство Греции: переговоры премьера Мицотакиса и Путина прошли плодотворно

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам переговоров
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам переговоров - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АФИНЫ, 9 дек – РИА Новости. Переговоры премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента России Владимира Путина прошли плодотворно, они подтвердили тесные исторические связи двух стран и народов, говорится в сообщении пресс-службы греческого премьера об итогах встречи.
"Премьер-министр Кириакос Мицотакис встретился в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры двух стран плодотворно обсудили будущее и перспективы двусторонних отношений. В ходе встречи были подтверждены тесные исторические связи двух стран и двух народов, подчеркнута важность успешной совместной инициативы "Год истории Греции - Россия 2021", - говорится в сообщении.
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Два лидера обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в ряде областей после 13-го заседания смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и подписания соответствующего протокола, а также приветствовали укрепление двусторонних договорных рамок после подписания четырех отдельных соглашений в ходе смешанной комиссии.
"Кроме того, был принят план совместных действий на 2022-2024 годы, в котором определены ключевые направления двустороннего сотрудничества на ближайшие годы", - говорится в документе.
В ходе встречи также обсуждались события, связанные с пандемией, и подчеркивалась важность развития экономического сотрудничества в рамках усилий по смягчению последствий пандемии.
Что касается ситуации в Восточном Средиземноморье, Мицотакис заявил, что Турция "с ее агрессивной риторикой и провокационными действиями" продолжает поведение, затрудняющее ведение переговоров между государствами региона, а также в усилиях по достижению мира. Он подтвердил, что Греция по-прежнему готова к диалогу при необходимых условиях полного уважения международного права, включая морское право.
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"Премьер-министр выразил признательность за четкую позицию российской стороны относительно фундаментального значения морского права для разграничения морских зон в Восточном Средиземноморье", - сообщила пресс-служба.
Касаясь кипрского вопроса, Мицотакис выразил признательность за последовательную и конструктивную позицию России в Совете Безопасности ООН и подчеркнул, что кипрский вопрос является вопросом первостепенной важности для Греции.
"Он подчеркнул, что для Греции нет решения без отмены анахроничной системы гарантий и без полного вывода незаконных турецких оккупационных войск с острова. По вопросу о Вароши он пояснил, что если Турция продолжит выполнение объявлений о заселении закрытого города, не может быть взаимоприемлемого решения кипрской проблемы", - говорится в сообщении.
Туристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года. Глава самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в ходе недавнего визита на Северный Кипр президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что военная зона, составляющая 3,5% закрытой части Вароши, будет демилитаризована, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам.
Лидеры двух стран обменялись мнениями о событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке, с акцентом на Ливию. Премьер-министр подчеркнул важность соблюдения графика выборов 24 декабря.
"По важнейшему вопросу отношений ЕС-Россия и НАТО-Россия и, признавая существующие вызовы, премьер-министр подчеркнул важность поддержания открытых каналов связи в интересах всех и заверил в приверженности Греции диалогу как единственному средству поиска решения. Он также отметил, что Греция всегда считала Россию неотъемлемой частью архитектуры европейской безопасности", - говорится в сообщении.
 
В миреООНГрецияСеверный КипрВладимир ПутинНАТОСовет Безопасности ООНКириакос МицотакисРоссия
 
 
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