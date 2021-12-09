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Некоторые беженцы на границе с ЕС решили вернуться на родину, сообщили СМИ
Некоторые беженцы на границе с ЕС решили вернуться на родину, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.12.2021
Некоторые беженцы на границе с ЕС решили вернуться на родину, сообщили СМИ
Часть беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре у границы Белоруссии с Польшей, заявила представителям Международной организации по миграции о... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:02
2021-12-09T21:02
в мире
белоруссия
минск
латвия
международная организация по миграции
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Часть беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре у границы Белоруссии с Польшей, заявила представителям Международной организации по миграции о готовности вернуться на родину, сообщило в четверг агентство Sputnik Беларусь.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр."Большая группа беженцев, находящаяся в торгово-логистическом центре "Брузги", готова вернуться на родину в ближайшие дни", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова старшего координатора по чрезвычайным ситуациям Международной организации по миграции Мохаммеда Рефаата.По его словам, некоторые мигранты подходили в четверг к представителям организации и говорили, что хотели бы вернуться к себе домой. Сейчас организация собирает данные людей, чтобы организовать их возвращение."Мы делаем это в тесной координации с правительством Беларуси. Мы очень тесно сотрудничаем с МИД и МВД Беларуси в данной ситуации. У многих людей ничего нет (ни денег, ни документов – ред.), и мы готовы им предоставить это", – отметил Рефаат. Он сообщил, что предоставление статуса беженца в ЕС для мигрантов – решение нескольких стран, и Международная организация по миграции никак не может на это повлиять. "Пока мы можем предложить только добровольное возвращение на родину", – подчеркнул представитель МОМ.По информации агентства, в четверг представители этой международной организации доставили гуманитарную помощь для мигрантов. В ней – продуктовые наборы, они составлены из расчета на 1,5 тысячи человек на одну неделю. Сейчас в центре временного пребывания находится около тысячи беженцев, сообщило агентство.В конце ноября власти Белоруссии заявляли, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Вместе с тем мигранты возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако многие еще ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, международная организация по миграции, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
21:02 09.12.2021
 
Некоторые беженцы на границе с ЕС решили вернуться на родину, сообщили СМИ

Sputnik: некоторые беженцы на границе Польши и Белоруссии решили вернуться на родину

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока идут после купания в полевой бане в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока идут после купания в полевой бане в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Часть беженцев, находящихся в транспортно-логистическом центре у границы Белоруссии с Польшей, заявила представителям Международной организации по миграции о готовности вернуться на родину, сообщило в четверг агентство Sputnik Беларусь.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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Президент Польши обратился к белорусам
"Большая группа беженцев, находящаяся в торгово-логистическом центре "Брузги", готова вернуться на родину в ближайшие дни", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова старшего координатора по чрезвычайным ситуациям Международной организации по миграции Мохаммеда Рефаата.
По его словам, некоторые мигранты подходили в четверг к представителям организации и говорили, что хотели бы вернуться к себе домой. Сейчас организация собирает данные людей, чтобы организовать их возвращение.
"Мы делаем это в тесной координации с правительством Беларуси. Мы очень тесно сотрудничаем с МИД и МВД Беларуси в данной ситуации. У многих людей ничего нет (ни денег, ни документов – ред.), и мы готовы им предоставить это", – отметил Рефаат. Он сообщил, что предоставление статуса беженца в ЕС для мигрантов – решение нескольких стран, и Международная организация по миграции никак не может на это повлиять. "Пока мы можем предложить только добровольное возвращение на родину", – подчеркнул представитель МОМ.
По информации агентства, в четверг представители этой международной организации доставили гуманитарную помощь для мигрантов. В ней – продуктовые наборы, они составлены из расчета на 1,5 тысячи человек на одну неделю. Сейчас в центре временного пребывания находится около тысячи беженцев, сообщило агентство.
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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Лукашенко раскритиковал строительство Польшей забора от мигрантов
В конце ноября власти Белоруссии заявляли, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Вместе с тем мигранты возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако многие еще ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияМеждународная организация по миграцииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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