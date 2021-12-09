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Источник: в Госдуме обсудили возврат денег за билет при отсутствии QR-кода

Источник: в Госдуме обсудили возврат денег за билет при отсутствии QR-кода - РИА Новости, 09.12.2021

Источник: в Госдуме обсудили возврат денег за билет при отсутствии QR-кода

Комитет Госдумы по транспорту на заседании в среду обсудил проект о введении QR-кодов, в том числе выплаты пассажирам, если они купили билеты, но без кодов не... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:05

2021-12-09T22:05

2021-12-09T22:05

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту на заседании в среду обсудил проект о введении QR-кодов, в том числе выплаты пассажирам, если они купили билеты, но без кодов не смогли попасть на рейс, оповещение их об этом, представителей авиакомпаний интересовало, будут ли предусмотрены субсидии на это, рассказал РИА Новости источник, близкий к комитету."Отмена выплат пассажирам не обсуждалась. Глава комитета (Евгений Москвичев) подчеркнул, что все билеты (возвратные и невозвратные) должны быть возвращены на 100%. Если это невозвратный билет, и отмена по причине отсутствия QR-кода, он должен быть отменен, деньги на 100% возвращены, а потеря компании возвращена через субсидирование", - рассказал собеседник агентства.Также он пояснил, что сильнее вопроса возврата денег представителей авиакомпаний интересовало четкое прописывание механизма субсидирования в законопроекте."Главу комитета же интересовало, как пассажир будет получать оповещение, вдруг он в зоне, где мобильная связь не ловит, или он купил билет в железнодорожной кассе. Как его оповещать в случае выявления отсутствия QR-кода", - добавил источник.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии