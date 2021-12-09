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Госдума одобрила проект о штрафах для операторов с иностранными спутниками
Госдума одобрила проект о штрафах для операторов с иностранными спутниками - РИА Новости, 09.12.2021
Госдума одобрила проект о штрафах для операторов с иностранными спутниками
Государственная дума поддержала в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введении административных штрафов до миллиона рублей для... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:51
2021-12-09T16:51
2021-12-09T16:51
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная дума поддержала в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введении административных штрафов до миллиона рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему.Согласно законопроекту, штраф для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему, а также уклоняющихся от обязанности сформировать российский сегмент такой системы, составит для должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.В пояснительной записке отмечается, что постановлением кабмина от 2019 года на оператора связи, работающего в России и использующего иностранную спутниковую систему, возложена обязанность по формированию российского сегмента данной системы, а также пропуску трафика, формируемого терминалами на территории РФ.
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экономика, технологии, госдума рф, россия
Госдума одобрила проект о штрафах для операторов с иностранными спутниками
Госдума одобрила проект о штрафах для операторов связи с иностранными спутниками