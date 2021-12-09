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Госдума приняла в II чтении законопроект о региональной власти
Госдума приняла в II чтении законопроект о региональной власти - РИА Новости, 09.12.2021
Госдума приняла в II чтении законопроект о региональной власти
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении правительственный законопроект о региональной власти в России, он, в частности, предусматривает... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:18
2021-12-09T17:34
политика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении правительственный законопроект о региональной власти в России, он, в частности, предусматривает возможность для глав регионов избираться на должность высшего должностного лица более двух сроков подряд.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.Законопроектом определяются принципы деятельности органов власти регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, в случае, если это не противоречит основному закону. Документом закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить конституции и федеральным законам.Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроектом предлагается исключить это требование.Кроме этого, проектом закона устанавливается, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.При этом авторы проекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому, срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. На сегодняшний день срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. Проект закона также сохраняет действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя региона РФ.Так, согласно законопроекту, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.Так, поправками, поступившими в комитет ко II чтению, рекомендуется допустить возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов вместо ранее предложенной 15-дневной, а также четко прописать все полномочия субъектов России. Также ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой высший исполнительный орган власти субъекта РФ может именоваться не только "правительством", но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций.
https://ria.ru/20211110/zakonoproekt-1758339445.html
https://ria.ru/20211102/zakon-1757374317.html
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политика, госдума рф, россия
16:18 09.12.2021 (обновлено: 17:34 09.12.2021)
 
Госдума приняла в II чтении законопроект о региональной власти

Госдума во втором чтении приняла законопроект о региональной власти

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении правительственный законопроект о региональной власти в России, он, в частности, предусматривает возможность для глав регионов избираться на должность высшего должностного лица более двух сроков подряд.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 09:40
Правительство поддержало законопроект о региональной власти
Законопроектом определяются принципы деятельности органов власти регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, в случае, если это не противоречит основному закону. Документом закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить конституции и федеральным законам.
Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроектом предлагается исключить это требование.
Кроме этого, проектом закона устанавливается, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.
При этом авторы проекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому, срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. На сегодняшний день срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. Проект закона также сохраняет действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя региона РФ.
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 13:53
В Госдуме не будут менять закон о региональной власти из-за Татарстана
Так, согласно законопроекту, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
Так, поправками, поступившими в комитет ко II чтению, рекомендуется допустить возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов вместо ранее предложенной 15-дневной, а также четко прописать все полномочия субъектов России. Также ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой высший исполнительный орган власти субъекта РФ может именоваться не только "правительством", но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций.
 
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