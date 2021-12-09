https://ria.ru/20211209/gosduma-1762967507.html

Госдума приняла в II чтении законопроект о региональной власти

Госдума приняла в II чтении законопроект о региональной власти - РИА Новости, 09.12.2021

Госдума приняла в II чтении законопроект о региональной власти

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении правительственный законопроект о региональной власти в России, он, в частности, предусматривает... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:18

2021-12-09T16:18

2021-12-09T17:34

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во II чтении правительственный законопроект о региональной власти в России, он, в частности, предусматривает возможность для глав регионов избираться на должность высшего должностного лица более двух сроков подряд.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.Законопроектом определяются принципы деятельности органов власти регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, в случае, если это не противоречит основному закону. Документом закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить конституции и федеральным законам.Согласно действующему законодательству, глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроектом предлагается исключить это требование.Кроме этого, проектом закона устанавливается, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Также закон даст возможность местным парламентам работать дистанционно.При этом авторы проекта предлагают предусмотреть пункт, согласно которому, срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. На сегодняшний день срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. Проект закона также сохраняет действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя региона РФ.Так, согласно законопроекту, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Закрепляется, что президент РФ может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.Так, поправками, поступившими в комитет ко II чтению, рекомендуется допустить возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов вместо ранее предложенной 15-дневной, а также четко прописать все полномочия субъектов России. Также ко второму чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой высший исполнительный орган власти субъекта РФ может именоваться не только "правительством", но и по-другому, исходя из исторических и национальных традиций.

https://ria.ru/20211110/zakonoproekt-1758339445.html

https://ria.ru/20211102/zakon-1757374317.html

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