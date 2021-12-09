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Суд признал законным условный срок экс-депутата Галяминой
Суд признал законным условный срок экс-депутата Галяминой - РИА Новости, 09.12.2021
Суд признал законным условный срок экс-депутата Галяминой
Второй кассационный суд отказал в жалобе защиты на приговор бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, осуждённой к условному... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:09
2021-12-09T16:25
происшествия
общество
москва
московская городская дума
ильдар дадин
константин котов
россия
юлия галямина
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд отказал в жалобе защиты на приговор бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, осуждённой к условному сроку за неоднократные нарушения на митингах, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил Бирюков."Приговор в отношении Юлии Галяминой оставили в силе, суд оставил нашу жалобу без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Год назад, в декабре 2020-го, Тверской суд Москвы признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условного заключения. Максимальное наказание по такому обвинению - пять лет реального срока.По данным следствия, в начале июля 2020 года депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Юлия Галямина стала третьей осуждённой по данной статье. Первым был Ильдар Дадин, его приговор отменили в Верховном суде, вторым - Константин Котов, он в декабре 2020-го вышел условно-досрочно — оба в первой инстанции получили реальные сроки.В 2017 году глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи о неоднократных нарушениях правил проведения митингов, добавив, что это не официальная позиция.Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. Политик пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей. После вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов Совет депутатов Тимирязевского района лишил Галямину мандата.
https://ria.ru/20211209/mirzalizade-1762948389.html
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происшествия, общество, москва, московская городская дума, ильдар дадин, константин котов, россия, юлия галямина
16:09 09.12.2021 (обновлено: 16:25 09.12.2021)
 
Суд признал законным условный срок экс-депутата Галяминой

Второй кассационный суд признал законным условный срок экс-мундепа Галяминой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина
Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд отказал в жалобе защиты на приговор бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, осуждённой к условному сроку за неоднократные нарушения на митингах, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил Бирюков.
"Приговор в отношении Юлии Галяминой оставили в силе, суд оставил нашу жалобу без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
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Год назад, в декабре 2020-го, Тверской суд Москвы признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условного заключения. Максимальное наказание по такому обвинению - пять лет реального срока.
По данным следствия, в начале июля 2020 года депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.
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Юлия Галямина стала третьей осуждённой по данной статье. Первым был Ильдар Дадин, его приговор отменили в Верховном суде, вторым - Константин Котов, он в декабре 2020-го вышел условно-досрочно — оба в первой инстанции получили реальные сроки.
В 2017 году глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи о неоднократных нарушениях правил проведения митингов, добавив, что это не официальная позиция.
Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. Политик пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей. После вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов Совет депутатов Тимирязевского района лишил Галямину мандата.
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ПроисшествияОбществоМоскваМосковская городская думаИльдар ДадинКонстантин КотовРоссияЮлия Галямина
 
 
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