https://ria.ru/20211209/galyamina-1762964498.html

Суд признал законным условный срок экс-депутата Галяминой

Суд признал законным условный срок экс-депутата Галяминой - РИА Новости, 09.12.2021

Суд признал законным условный срок экс-депутата Галяминой

Второй кассационный суд отказал в жалобе защиты на приговор бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, осуждённой к условному... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:09

2021-12-09T16:09

2021-12-09T16:25

происшествия

общество

москва

московская городская дума

ильдар дадин

константин котов

россия

юлия галямина

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд отказал в жалобе защиты на приговор бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, осуждённой к условному сроку за неоднократные нарушения на митингах, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил Бирюков."Приговор в отношении Юлии Галяминой оставили в силе, суд оставил нашу жалобу без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Год назад, в декабре 2020-го, Тверской суд Москвы признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условного заключения. Максимальное наказание по такому обвинению - пять лет реального срока.По данным следствия, в начале июля 2020 года депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.Юлия Галямина стала третьей осуждённой по данной статье. Первым был Ильдар Дадин, его приговор отменили в Верховном суде, вторым - Константин Котов, он в декабре 2020-го вышел условно-досрочно — оба в первой инстанции получили реальные сроки.В 2017 году глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи о неоднократных нарушениях правил проведения митингов, добавив, что это не официальная позиция.Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. Политик пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей. После вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов Совет депутатов Тимирязевского района лишил Галямину мандата.

https://ria.ru/20211209/mirzalizade-1762948389.html

https://ria.ru/20211209/prigovor-1762932213.html

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происшествия, общество, москва, московская городская дума, ильдар дадин, константин котов, россия, юлия галямина