16:09 09.12.2021 (обновлено: 16:25 09.12.2021)
Суд признал законным условный срок экс-депутата Галяминой
Второй кассационный суд признал законным условный срок экс-мундепа Галяминой
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Второй кассационный суд отказал в жалобе защиты на приговор бывшему муниципальному депутату Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, осуждённой к условному сроку за неоднократные нарушения на митингах, сообщил РИА Новости её адвокат Михаил Бирюков.
"Приговор в отношении Юлии Галяминой оставили в силе, суд оставил нашу жалобу без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Год назад, в декабре 2020-го, Тверской суд Москвы признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократные нарушения во время массовых акций") и назначил наказание в виде двух лет условного заключения. Максимальное наказание по такому обвинению - пять лет реального срока.
По данным следствия, в начале июля 2020 года депутат разместила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре Москвы, куда пришли не менее 400 человек. При этом ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Юлия Галямина стала третьей осуждённой по данной статье. Первым был Ильдар Дадин, его приговор отменили в Верховном суде, вторым - Константин Котов, он в декабре 2020-го вышел условно-досрочно — оба в первой инстанции получили реальные сроки.
В 2017 году глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи о неоднократных нарушениях правил проведения митингов, добавив, что это не официальная позиция.
Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. Политик пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей. После вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов Совет депутатов Тимирязевского района лишил Галямину мандата.