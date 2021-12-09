https://ria.ru/20211209/fns-1762930038.html

ФНС разъяснила правила нового упрощенного налогового режима малого бизнеса

ФНС разъяснила правила нового упрощенного налогового режима малого бизнеса - РИА Новости, 09.12.2021

ФНС разъяснила правила нового упрощенного налогового режима малого бизнеса

Эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) продлится до конца 2027 года, сообщил начальник управления оперативного... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:55

2021-12-09T13:55

2021-12-09T13:55

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Эксперимент по введению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) продлится до конца 2027 года, сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев в ходе тематического вебинара Корпорации МСП.С 1 июля 2022 года для части микро- и малых предпринимателей заработает новый упрощенный налоговый режим. Его цель — снизить нагрузку на бизнес и помочь высвободить ресурсы на развитие. Вебинар "#Разбираемся: что такое новый упрощенный налоговый режим для микро- и малого бизнеса?" провела в четверг Корпорация МСП."Этот режим упрощает представление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды. Страховые взносы в фонды не уплачиваются. При этом для работников будет сохранен действующий порядок пенсионного обеспечения и социального страхования. Банки выполняют часть функций налоговых агентов по НДФЛ. Налоговая база определяется в автоматическом режиме непосредственно налоговыми органами на основании данных ККТ, банков и сведений, внесенных налогоплательщиком в Личном кабинете", - отметил Мальцев, слова которого приводятся в соообщении корпорации.Он уточнил, что экспериментальный налоговый режим будет доступен предпринимателям в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. При этом с 1 июля 2022 года АУСН будет применяться только для вновь зарегистрированных налогоплательщиков, а спустя полгода — для всех остальных."При решении начать применять АУСН предприниматель может подать уведомление через личный кабинет налогоплательщика или через банк-партнер, в котором у налогоплательщика открыт счет", - добавил представитель налоговой службы.Комментируя итоги вебинара, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что главная цель его проведения - ответить на вопросы, волнующие предпринимателей. Для этого их собирают перед каждой онлайн-встречей с представителями органов власти.

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

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корпорация мсп, россия