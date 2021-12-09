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Фестиваль авторской песни "Покровский собор" назвал финалистов

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" назвал финалистов - РИА Новости, 09.12.2021

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" назвал финалистов

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" отобрал свыше 50 финалистов из регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья - все они выступят в день... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:51

2021-12-09T17:51

2021-12-09T17:51

религия

москва

религия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Ольга Липич. Фестиваль авторской песни "Покровский собор" отобрал свыше 50 финалистов из регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья - все они выступят в день праздника святителя Николая Чудотворца, 19 декабря, в Московском Гостином дворе, где и определятся имена победителей, сообщили РИА Новости организаторы."У нас не может быть никаких фаворитов, жюри первого, второго и третьего тура отличаются по составу. И несмотря на наличие громких имён в лонг-листе – в частности, в нем Алина Симонова (Москва), группа "Медвежий Угол" (Казань), Александр Баль (Белоруссия), Никита Дорофеев (Нижний Новгород), "Дефекты речи" (Санкт-Петербург), Алексей Вдовин (Чехов), в конкурсе около 20 лауреатов Грушинского фестиваля авторской песни, - шанс победить есть у каждого. Всё будет зависеть от качества выступления на итоговом концерте 19 декабря", - сказал директор фестиваля Станислав Селиванов.По его словам, за три месяца отборочного тура на фестиваль поступило 676 творческих работ из 37 российских регионов, а также из Белоруссии, Германии, Швеции. Всего в лонг-листе основной номинации, авторской песни, - 51 финалист. Кроме того, в номинации "Детское творчество" (до 14 лет) - 12 юных исполнителей и ансамблей. И в номинации "Поэзия" - 26 авторов. Самой юной конкурсанткой стала Анфиса Брызгалова из Екатеринбурга, ей 8 лет."Искусство может не только возвышать и окрылять душу, но и разрушать её", - именно этим наиважнейшим критерием отбора руководствовалось жюри первого тура фестиваля, следуя напутствию председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).Он добавил, что "вообще конкурс очень сильный, но при этом победить вполне могут и молодые участники". "В авторской песне главное - содержание (глубина темы, раскрытие образа лирического героя, линия судьбы). Это не значит, что музыкальная и исполнительская составляющие могут "хромать", напротив - как в хорошем спектакле - все стороны должны быть сильными, помогая раскрывать содержание", - пояснил Витаков.В день финала, 19 декабря, в Московском Гостином дворе жюри выберет 8 супер-финалистов - участников битвы за Гран-при. Призовой фонд конкурса – 1 миллион рублей. Победитель, занявший первое место, получит 350 тысяч рублей, за второе место предусмотрена награда в 250 тысяч рублей, за третье место – 150 тысяч рублей. Остальные участники битвы за Гран-при получат по 50 тысяч рублей.Приветствовать финалистов будут музыкант, продюсер и режиссёр Стас Намин и его группа "Цветы", культовый среди любителей военной авторской песни ВИА "Голубые береты", обладатель национальной общественной премии в области авторской песни "Благодарность" Вадим Егоров, автор, чьи песни исполняли Алла Пугачёва, Любэ, София Ротару, - Александр Шаганов, солистка групп "Кукуруза", "ГрАссМейстер" Ирина Сурина, автор песен ко многим спектаклям Александр Суханов. Перед участниками и зрителями "Покровского собора – 2021" выступят победители прошлогоднего конкурса Роман Филиппов (основатель музыкального портала online трансляций SmoRodina) и лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников (песни коллектива занимали первые места в чартах крупных европейских музыкальных порталов). В гала-концерте также примут участие художественный руководитель фестиваля Алексей Витаков, ансамбль "Тибитет" и, конечно же, председатель жюри, советский и российский поэт и композитор, мэтр авторской песни Александр Мирзаян.Пригласительные билеты на фестиваль доступны бесплатно на его официальном сайте. Однако число зрительских мест в связи с противоэпидемиологическими мерами ограничено.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, религия