https://ria.ru/20211209/evropa-1762823071.html

Смерть Европы наступила только что

Смерть Европы наступила только что - РИА Новости, 09.12.2021

Смерть Европы наступила только что

Сегодня в Париже, к которому с 1 января на полгода переходит пост временного председателя ЕС, должны сделать несколько заявлений. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T08:00

2021-12-09T08:00

2021-12-09T08:10

авторы

венгрия

швейцария

франция

евросоюз

шенгенская зона

эммануэль макрон

мигранты

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Сегодня в Париже, к которому с 1 января на полгода переходит пост временного председателя ЕС, должны сделать несколько заявлений.Одно из них будет касаться радикального пересмотра (читай — отмены) положений шенгенского законодательства.Макрон уже предложил, чтобы визы и общий контроль над границами передали системе, называемой SIS (Шенгенская информационная система).Все сведения о тех, кто их хочет пересечь — легально или, что более важно, нелегально, — должны будут храниться там, а не в ведомствах внутренних дел стран, входящих в Шенгенскую зону.Второе предложение, которое Макрон уже выдвинул кулуарно, но о котором, как ожидается, сообщит публично, — это восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, то есть уже между странами, в нее входящими.Такой шаг вызвал беспокойство в Швейцарии, которая, не входит в ЕС, но в этой зоне находится. Там поняли, что придется усилить собственную погранслужбу. При этом в Берне понимают, что провал миграционной политики Еврокомиссии и всех брюссельских ведомств хотят повесить и на него тоже.Практически одновременно с утечками из Елисейского дворца о "смене концепции открытых границ" во французском Valeurs Actuelles появилась публикация, автор которой задается вопросом: как при массовой цифровизации повседневной жизни европейцев, при введении санпропусков, без которых и шагу не ступить, никто в Еврокомиссии не озаботился тем, как не то чтобы контролировать, а хотя бы понимать, сколько и когда нелегалов пересекают границы на юге и востоке ЕС?Все цифры, настаивает автор, чрезвычайно приблизительны и не могут дать никакого реального понимания остроты проблемы.Куда деваются все эти люди, спрашивает евродепутат Николя Бе. Как и кто им помогает — а то, что им помогают, сомнений нет уже ни у кого — пройти или проехать из Италии во Францию или Германию? Как потом нелегалы обнаруживаются в пригородах Марселя, Парижа, Кельна, Кале?Ведь все эти действия требуют отлаженной логистики — и денег, чтобы ее оплатить.Не говоря уже о том, что в акватории, нашпигованной кораблями, в том числе и Шестого флота США, отслеживающими все маршруты, каким-то образом какие-то надувные лодки как-то находят какие-то суда каких-то НКО. Которые, приняв на борт нелегалов (всегда акцентируя, что среди них есть женщины и несовершеннолетние), начинают шантажировать Испанию, Мальту и главным образом Италию, чтобы им разрешили пришвартоваться.Как, спрашивается, эти надувные лодки разнообразные спасатели находят? Откуда знают, что они будут находиться именно в этих координатах?Но даже Николя Бе не идет в своих справедливых вопросах до логического вывода.Который столь прост, сколь и страшен: европейские политики, хотят они того или не хотят, вольно или невольно, но покрывают торговлю людьми.Макрон, намеревающийся возглавить на следующие шесть месяцев Евросоюз, разумеется, не дурак и не политический самоубийца, чтобы резко менять курс сообщества в отношении контроля нелегальной миграции, но не заявить о намерениях ужесточить рубежи он попросту не может.Он намерен переизбраться, а все те, кто дышит ему в затылок в схватке за кресло в Елисейском дворце, ставят пограничный суверенитет Франции (под разными названиями, но суть — не в формулировках, а в идее) на первое место в своих политических программах.Следом идет безопасность сограждан, напрямую (и это признали уже, кажется, все, кроме самых упоротых сторонников "открытого общества") связанная с тем, кто в страны ЕС въезжает, почему и на какой срок.Франция займет председательский пост в сообществе, которое создавалось под идеями романтизма и прагматизма одновременно.Очень хотелось соорудить экономический и политический противовес США, чтобы разговаривать с заокеанским партнером по возможности на равных.Хотелось также, чтобы миллионы обнялись, перефразируя Шиллера, слились бы в радости одной и влились в общее торжество.Спустя тридцать лет выясняется, что из этого тоже ничего не вышло: одни деньги платят, причем непрерывно, а другие эти деньги тратят — и тоже постоянно.Привлекательность европейскости и европейской идеи сегодня имеет лишь монетарную форму. И подписаться под протоколом, договором, пактом и соглашением — лишь вопрос того, сколько за эти намерения заплатят.В Брюсселе.Из средств, что исправно переводят Берлин, Рим, Мадрид и Париж.Бескорыстия нет (и никогда, видимо, не было). Есть лишь расчет, сделанный более (как Прибалтикой) или менее (как Венгрией) правильно.ЕС в дни, когда им начнет руководить Франция, будет отмечать и двадцатилетие введения единой валюты для стран, входящих в еврозону. С этой денежной единицей дела обстоят хоть и чуть лучше, чем с нелегалами, но значительно хуже, чем на это настраивали и на этом настаивали многочисленные экономисты. Пример Греции, так лихо занимавшейся своей бухгалтерией, что сегодня все бюджетные траты государств, которые ведут расчеты в евро, рассматриваются под микроскопом, еще не ушел из памяти.А что такое страна, которая не может самостоятельно решать, как и на что тратить свои же собственные средства?Ну, наверное, это подросток, которому родители дают деньги на карманные расходы.Итак, Эммануэлю Макрону, который, разумеется, скажет сегодня дежурные слова о солидарности, обновлении и содружестве, предстоит решить нерешаемую задачу.Если, конечно, не врать о том, как все едины, необыкновенно сильны и счастливы. Что, без сомнения, он сделает.Поскольку если он скажет правду, что практика как критерий истины доказала слабость идеи и эфемерность цели, то его, Макрона, смогут политически уничтожить еще раньше, до даты первого тура грядущих президентских выборов.Ведь в Евросоюзе в его нынешнем виде нужны лишь те, кто всякую конфузию способен выдать за несомненную викторию.

https://ria.ru/20211125/makron-1760744511.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/1750188254.html

https://ria.ru/20211202/migranty-1761811792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211125/migranty-1760669523.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/migranty-1761406050.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/grushko-1761329143.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/polsha-1761427912.html

https://ria.ru/20211203/granitsa-1762016765.html

https://ria.ru/20210828/migranty-1747658611.html

https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, венгрия, швейцария, франция, евросоюз, шенгенская зона, эммануэль макрон, мигранты