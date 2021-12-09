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Смерть Европы наступила только что
Смерть Европы наступила только что - РИА Новости, 09.12.2021
Смерть Европы наступила только что
Сегодня в Париже, к которому с 1 января на полгода переходит пост временного председателя ЕС, должны сделать несколько заявлений. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T08:00
2021-12-09T08:10
авторы
венгрия
швейцария
франция
евросоюз
шенгенская зона
эммануэль макрон
мигранты
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Сегодня в Париже, к которому с 1 января на полгода переходит пост временного председателя ЕС, должны сделать несколько заявлений.Одно из них будет касаться радикального пересмотра (читай — отмены) положений шенгенского законодательства.Макрон уже предложил, чтобы визы и общий контроль над границами передали системе, называемой SIS (Шенгенская информационная система).Все сведения о тех, кто их хочет пересечь — легально или, что более важно, нелегально, — должны будут храниться там, а не в ведомствах внутренних дел стран, входящих в Шенгенскую зону.Второе предложение, которое Макрон уже выдвинул кулуарно, но о котором, как ожидается, сообщит публично, — это восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, то есть уже между странами, в нее входящими.Такой шаг вызвал беспокойство в Швейцарии, которая, не входит в ЕС, но в этой зоне находится. Там поняли, что придется усилить собственную погранслужбу. При этом в Берне понимают, что провал миграционной политики Еврокомиссии и всех брюссельских ведомств хотят повесить и на него тоже.Практически одновременно с утечками из Елисейского дворца о "смене концепции открытых границ" во французском Valeurs Actuelles появилась публикация, автор которой задается вопросом: как при массовой цифровизации повседневной жизни европейцев, при введении санпропусков, без которых и шагу не ступить, никто в Еврокомиссии не озаботился тем, как не то чтобы контролировать, а хотя бы понимать, сколько и когда нелегалов пересекают границы на юге и востоке ЕС?Все цифры, настаивает автор, чрезвычайно приблизительны и не могут дать никакого реального понимания остроты проблемы.Куда деваются все эти люди, спрашивает евродепутат Николя Бе. Как и кто им помогает — а то, что им помогают, сомнений нет уже ни у кого — пройти или проехать из Италии во Францию или Германию? Как потом нелегалы обнаруживаются в пригородах Марселя, Парижа, Кельна, Кале?Ведь все эти действия требуют отлаженной логистики — и денег, чтобы ее оплатить.Не говоря уже о том, что в акватории, нашпигованной кораблями, в том числе и Шестого флота США, отслеживающими все маршруты, каким-то образом какие-то надувные лодки как-то находят какие-то суда каких-то НКО. Которые, приняв на борт нелегалов (всегда акцентируя, что среди них есть женщины и несовершеннолетние), начинают шантажировать Испанию, Мальту и главным образом Италию, чтобы им разрешили пришвартоваться.Как, спрашивается, эти надувные лодки разнообразные спасатели находят? Откуда знают, что они будут находиться именно в этих координатах?Но даже Николя Бе не идет в своих справедливых вопросах до логического вывода.Который столь прост, сколь и страшен: европейские политики, хотят они того или не хотят, вольно или невольно, но покрывают торговлю людьми.Макрон, намеревающийся возглавить на следующие шесть месяцев Евросоюз, разумеется, не дурак и не политический самоубийца, чтобы резко менять курс сообщества в отношении контроля нелегальной миграции, но не заявить о намерениях ужесточить рубежи он попросту не может.Он намерен переизбраться, а все те, кто дышит ему в затылок в схватке за кресло в Елисейском дворце, ставят пограничный суверенитет Франции (под разными названиями, но суть — не в формулировках, а в идее) на первое место в своих политических программах.Следом идет безопасность сограждан, напрямую (и это признали уже, кажется, все, кроме самых упоротых сторонников "открытого общества") связанная с тем, кто в страны ЕС въезжает, почему и на какой срок.Франция займет председательский пост в сообществе, которое создавалось под идеями романтизма и прагматизма одновременно.Очень хотелось соорудить экономический и политический противовес США, чтобы разговаривать с заокеанским партнером по возможности на равных.Хотелось также, чтобы миллионы обнялись, перефразируя Шиллера, слились бы в радости одной и влились в общее торжество.Спустя тридцать лет выясняется, что из этого тоже ничего не вышло: одни деньги платят, причем непрерывно, а другие эти деньги тратят — и тоже постоянно.Привлекательность европейскости и европейской идеи сегодня имеет лишь монетарную форму. И подписаться под протоколом, договором, пактом и соглашением — лишь вопрос того, сколько за эти намерения заплатят.В Брюсселе.Из средств, что исправно переводят Берлин, Рим, Мадрид и Париж.Бескорыстия нет (и никогда, видимо, не было). Есть лишь расчет, сделанный более (как Прибалтикой) или менее (как Венгрией) правильно.ЕС в дни, когда им начнет руководить Франция, будет отмечать и двадцатилетие введения единой валюты для стран, входящих в еврозону. С этой денежной единицей дела обстоят хоть и чуть лучше, чем с нелегалами, но значительно хуже, чем на это настраивали и на этом настаивали многочисленные экономисты. Пример Греции, так лихо занимавшейся своей бухгалтерией, что сегодня все бюджетные траты государств, которые ведут расчеты в евро, рассматриваются под микроскопом, еще не ушел из памяти.А что такое страна, которая не может самостоятельно решать, как и на что тратить свои же собственные средства?Ну, наверное, это подросток, которому родители дают деньги на карманные расходы.Итак, Эммануэлю Макрону, который, разумеется, скажет сегодня дежурные слова о солидарности, обновлении и содружестве, предстоит решить нерешаемую задачу.Если, конечно, не врать о том, как все едины, необыкновенно сильны и счастливы. Что, без сомнения, он сделает.Поскольку если он скажет правду, что практика как критерий истины доказала слабость идеи и эфемерность цели, то его, Макрона, смогут политически уничтожить еще раньше, до даты первого тура грядущих президентских выборов.Ведь в Евросоюзе в его нынешнем виде нужны лишь те, кто всякую конфузию способен выдать за несомненную викторию.
https://ria.ru/20211125/makron-1760744511.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/1750188254.html
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https://ria.ru/20211203/granitsa-1762016765.html
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Елена Караева
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авторы, венгрия, швейцария, франция, евросоюз, шенгенская зона, эммануэль макрон, мигранты
08:00 09.12.2021 (обновлено: 08:10 09.12.2021)
 

Смерть Европы наступила только что

© AFP 2021 / Christophe ArchambaultФранцузская полиция перед беженцами во время эвакуации импровизированного лагеря в пригороде Парижа
Французская полиция перед беженцами во время эвакуации импровизированного лагеря в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / Christophe Archambault
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Сегодня в Париже, к которому с 1 января на полгода переходит пост временного председателя ЕС, должны сделать несколько заявлений.
Одно из них будет касаться радикального пересмотра (читай — отмены) положений шенгенского законодательства.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 16:33
Макрон выступил за расширение Евросоюза
Макрон уже предложил, чтобы визы и общий контроль над границами передали системе, называемой SIS (Шенгенская информационная система).
Все сведения о тех, кто их хочет пересечь — легально или, что более важно, нелегально, — должны будут храниться там, а не в ведомствах внутренних дел стран, входящих в Шенгенскую зону.
Второе предложение, которое Макрон уже выдвинул кулуарно, но о котором, как ожидается, сообщит публично, — это восстановление контроля на внутренних границах Шенгенской зоны, то есть уже между странами, в нее входящими.
Такой шаг вызвал беспокойство в Швейцарии, которая, не входит в ЕС, но в этой зоне находится. Там поняли, что придется усилить собственную погранслужбу. При этом в Берне понимают, что провал миграционной политики Еврокомиссии и всех брюссельских ведомств хотят повесить и на него тоже.
Переделка Шенгена: Европа хочет блокировать миграционные угрозы - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 16:04Прямой эфир
"Переделка" Шенгена: Европа хочет блокировать миграционные угрозы
Практически одновременно с утечками из Елисейского дворца о "смене концепции открытых границ" во французском Valeurs Actuelles появилась публикация, автор которой задается вопросом: как при массовой цифровизации повседневной жизни европейцев, при введении санпропусков, без которых и шагу не ступить, никто в Еврокомиссии не озаботился тем, как не то чтобы контролировать, а хотя бы понимать, сколько и когда нелегалов пересекают границы на юге и востоке ЕС?
Все цифры, настаивает автор, чрезвычайно приблизительны и не могут дать никакого реального понимания остроты проблемы.
Куда деваются все эти люди, спрашивает евродепутат Николя Бе. Как и кто им помогает — а то, что им помогают, сомнений нет уже ни у кого — пройти или проехать из Италии во Францию или Германию? Как потом нелегалы обнаруживаются в пригородах Марселя, Парижа, Кельна, Кале?
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Володин призвал Европу не оставаться в стороне из-за миграционного кризиса
Ведь все эти действия требуют отлаженной логистики — и денег, чтобы ее оплатить.
Не говоря уже о том, что в акватории, нашпигованной кораблями, в том числе и Шестого флота США, отслеживающими все маршруты, каким-то образом какие-то надувные лодки как-то находят какие-то суда каких-то НКО. Которые, приняв на борт нелегалов (всегда акцентируя, что среди них есть женщины и несовершеннолетние), начинают шантажировать Испанию, Мальту и главным образом Италию, чтобы им разрешили пришвартоваться.
Как, спрашивается, эти надувные лодки разнообразные спасатели находят? Откуда знают, что они будут находиться именно в этих координатах?
Пролив Па-де-Кале между материковой частью Европы и островом Великобритания - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 11:23В мире
Джонсон пригрозил Макрону войсками из-за нелегальных беженцев в Ла-Манше
Но даже Николя Бе не идет в своих справедливых вопросах до логического вывода.
Который столь прост, сколь и страшен: европейские политики, хотят они того или не хотят, вольно или невольно, но покрывают торговлю людьми.
Frontex, европейское агентство, которое призвано следить за рубежами сообщества, называет цифры возможных прибылей торговцев живым товаром, отмечая, что в настоящий момент контрабандисты, перевозящие нелегалов, оперируют в социальных сетях. Но никто из тех, кто отвечает за кибербезопасность, и ухом не ведет, поскольку, чтобы ловить реальных преступников, требуется политическое решение; охотиться на мифических "русских хакеров" значительно проще, безопаснее и бюрократически выгоднее.
Макрон, намеревающийся возглавить на следующие шесть месяцев Евросоюз, разумеется, не дурак и не политический самоубийца, чтобы резко менять курс сообщества в отношении контроля нелегальной миграции, но не заявить о намерениях ужесточить рубежи он попросту не может.
Беженец в лагере Джунгли в Кале во Франции - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 10:57Авторы
Преданы и погибли: почему Запад не может обуздать миграционный кризис
Он намерен переизбраться, а все те, кто дышит ему в затылок в схватке за кресло в Елисейском дворце, ставят пограничный суверенитет Франции (под разными названиями, но суть — не в формулировках, а в идее) на первое место в своих политических программах.
Следом идет безопасность сограждан, напрямую (и это признали уже, кажется, все, кроме самых упоротых сторонников "открытого общества") связанная с тем, кто в страны ЕС въезжает, почему и на какой срок.
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29 ноября, 18:42В мире
МИД РФ обвинил НАТО в миграционном кризисе на границе Евросоюза
Франция займет председательский пост в сообществе, которое создавалось под идеями романтизма и прагматизма одновременно.
Очень хотелось соорудить экономический и политический противовес США, чтобы разговаривать с заокеанским партнером по возможности на равных.
Хотелось также, чтобы миллионы обнялись, перефразируя Шиллера, слились бы в радости одной и влились в общее торжество.
Спустя тридцать лет выясняется, что из этого тоже ничего не вышло: одни деньги платят, причем непрерывно, а другие эти деньги тратят — и тоже постоянно.
Мигрант в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 12:37В мире
В Польше рассказали об очередных попытках мигрантов прорваться в ЕС
Привлекательность европейскости и европейской идеи сегодня имеет лишь монетарную форму. И подписаться под протоколом, договором, пактом и соглашением — лишь вопрос того, сколько за эти намерения заплатят.
В Брюсселе.
Из средств, что исправно переводят Берлин, Рим, Мадрид и Париж.
Бескорыстия нет (и никогда, видимо, не было). Есть лишь расчет, сделанный более (как Прибалтикой) или менее (как Венгрией) правильно.
Беженцы с Ближнего Востока идут после купания в полевой бане в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 14:27
В Венгрии посетовали на недальновидность Европы из-за кризиса на границе
ЕС в дни, когда им начнет руководить Франция, будет отмечать и двадцатилетие введения единой валюты для стран, входящих в еврозону. С этой денежной единицей дела обстоят хоть и чуть лучше, чем с нелегалами, но значительно хуже, чем на это настраивали и на этом настаивали многочисленные экономисты. Пример Греции, так лихо занимавшейся своей бухгалтерией, что сегодня все бюджетные траты государств, которые ведут расчеты в евро, рассматриваются под микроскопом, еще не ушел из памяти.
А что такое страна, которая не может самостоятельно решать, как и на что тратить свои же собственные средства?
Ну, наверное, это подросток, которому родители дают деньги на карманные расходы.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 15:16
Бабиш призвал охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена
Итак, Эммануэлю Макрону, который, разумеется, скажет сегодня дежурные слова о солидарности, обновлении и содружестве, предстоит решить нерешаемую задачу.
Если, конечно, не врать о том, как все едины, необыкновенно сильны и счастливы. Что, без сомнения, он сделает.
Поскольку если он скажет правду, что практика как критерий истины доказала слабость идеи и эфемерность цели, то его, Макрона, смогут политически уничтожить еще раньше, до даты первого тура грядущих президентских выборов.
Ведь в Евросоюзе в его нынешнем виде нужны лишь те, кто всякую конфузию способен выдать за несомненную викторию.
Посетители выходят из визового центра Греции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 08:00Туризм
Попасть в Европу: как сейчас получают шенгенские визы
 
АвторыВенгрияШвейцарияФранцияЕвросоюзШенгенская зонаЭммануэль МакронМигранты
 
 
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