В Эстонии назвали идею Байдена о встрече НАТО и России неприятным сюрпризом
Эстонский политик Михкельсон назвал идею встречи НАТО и России неприятным сюрпризом
ХЕЛЬСИНКИ, 9 дек - РИА Новости. Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон назвал "неприятным сюрпризом" идею президента США Джо Байдена о встрече на высоком уровне ведущих стран НАТО с Россией.
Президент США в среду сообщил журналистам, что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По словам Байдена, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.
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"Это очень неожиданный и неприятный сюрприз для союзников США. Я надеюсь, что Эстония и другие страны-члены восточного фланга НАТО незамедлительно приложат совместные дипломатические усилия, чтобы не допустить такой встречи или, в крайнем случае, включить в круг ее участников страны с восточного фланга НАТО", - написал в четверг Михкельсон в Facebook. Политик добавил, что кроме США во встрече, вероятно, примут участие лидеры Германии, Франции, Италии и Великобритании.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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