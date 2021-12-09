https://ria.ru/20211209/elbrus-1762929429.html

Из российского процессора "Эльбрус" сделали сувенирный магнит

Из российского процессора "Эльбрус" сделали сувенирный магнит - РИА Новости, 09.12.2021

Из российского процессора "Эльбрус" сделали сувенирный магнит

Отбракованные процессоры "Эльбрус-8СВ" поступили в России в свободную продажу, как сувенирная продукция. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:53

2021-12-09T13:53

2021-12-09T13:53

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компьютерные технологии

эльбрус-8с

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Отбракованные процессоры "Эльбрус-8СВ" поступили в России в свободную продажу, как сувенирная продукция.Процессоры, не прошедшие контроль качества, предлагаются в виде сувенирных магнитов в интернет-магазине Imaxai за 2500 рублей. Причин отбраковки может быть масса: зависание, не работают какие-либо блоки внутри процессора или брак фабрики.Купить исправный отечественный процессор пока невозможно — компания-разработчик МЦСТ собирается объявить стоимость чипа в декабре 2021-го. Но даже после этого они вряд ли станут доступны для приобретения физлицам.Российский чип "Эльбрус-8СВ", выполненный по 28-нанометровому техпроцессу, содержит восемь ядер с архитектурой "Эльбрус" и работает на частоте до 1,5 ГГц. Процессоры с 2020 года применяются в серверах, рабочих станциях и бортовых вычислителях.

https://ria.ru/20211028/avrora-1756518325.html

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технологии, компьютерные технологии, эльбрус-8с