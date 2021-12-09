https://ria.ru/20211209/dvigateli-1762948577.html

Мишустин призвал стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями

Мишустин призвал стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями - РИА Новости, 09.12.2021

Мишустин призвал стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями

Правительство РФ будет стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, они должны быть лучше, чем у иностранных конкурентов, заявил... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:07

2021-12-09T15:07

2021-12-09T16:31

экономика

михаил мишустин

россия

правительство рф

пермь

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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Правительство РФ будет стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, они должны быть лучше, чем у иностранных конкурентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению."Важно наращивать объемы поставок отечественных силовых агрегатов на внутренний рынок. Я считаю, что это ключевая на сегодняшний день задача. Тогда сформируются и хорошие экспортные перспективы. Мы для этого будем стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, улучшать экономические условия эксплуатации. Я уже говорил неоднократно: они должны быть не примерно такие же, а лучше, чем у иностранных конкурентов", - сказал Мишустин.Вложенные в разработку отечественных авиадвигателей средства должны превратиться не в отчеты, а востребованные изделия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения, которое состоялось во время его рабочей поездки в Пермь в четверг."Конкурентная среда предполагает то, что по цене на производительность мы будем выигрывать, поставлять свою продукцию, в том числе за рубеж. Важно, чтобы те деньги, которые вложены государством в научные исследования и в разработки превратились не в бумажные отчеты, а в конечные изделия, которые востребованы как отечественной промышленностью, так и зарубежными потребителями", - сказал он.Ранее он сообщил, что правительство РФ выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35.Российские предприятия авиационной техники необходимо обеспечить стабильной загрузкой, высокотехнологичными рабочими местами и достойной зарплатой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Конечно, необходимо обеспечить стабильную загрузку наших отечественных предприятий, высокотехнологичные рабочие места и как следствие достойную заработную плату тем, кто создаёт эти изделия", - сказал Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми.

https://ria.ru/20211124/rostekh-1760532991.html

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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, пермь