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Мишустин призвал стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями
Мишустин призвал стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями - РИА Новости, 09.12.2021
Мишустин призвал стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями
Правительство РФ будет стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, они должны быть лучше, чем у иностранных конкурентов, заявил... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:07
2021-12-09T16:31
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
пермь
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Правительство РФ будет стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, они должны быть лучше, чем у иностранных конкурентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению."Важно наращивать объемы поставок отечественных силовых агрегатов на внутренний рынок. Я считаю, что это ключевая на сегодняшний день задача. Тогда сформируются и хорошие экспортные перспективы. Мы для этого будем стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, улучшать экономические условия эксплуатации. Я уже говорил неоднократно: они должны быть не примерно такие же, а лучше, чем у иностранных конкурентов", - сказал Мишустин.Вложенные в разработку отечественных авиадвигателей средства должны превратиться не в отчеты, а востребованные изделия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения, которое состоялось во время его рабочей поездки в Пермь в четверг."Конкурентная среда предполагает то, что по цене на производительность мы будем выигрывать, поставлять свою продукцию, в том числе за рубеж. Важно, чтобы те деньги, которые вложены государством в научные исследования и в разработки превратились не в бумажные отчеты, а в конечные изделия, которые востребованы как отечественной промышленностью, так и зарубежными потребителями", - сказал он.Ранее он сообщил, что правительство РФ выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35.Российские предприятия авиационной техники необходимо обеспечить стабильной загрузкой, высокотехнологичными рабочими местами и достойной зарплатой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Конечно, необходимо обеспечить стабильную загрузку наших отечественных предприятий, высокотехнологичные рабочие места и как следствие достойную заработную плату тем, кто создаёт эти изделия", - сказал Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, пермь
15:07 09.12.2021 (обновлено: 16:31 09.12.2021)
 
Мишустин призвал стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями

Правительство будет стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 9 дек - РИА Новости. Правительство РФ будет стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, они должны быть лучше, чем у иностранных конкурентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению.
"Важно наращивать объемы поставок отечественных силовых агрегатов на внутренний рынок. Я считаю, что это ключевая на сегодняшний день задача. Тогда сформируются и хорошие экспортные перспективы. Мы для этого будем стимулировать спрос на воздушные суда с российскими двигателями, улучшать экономические условия эксплуатации. Я уже говорил неоднократно: они должны быть не примерно такие же, а лучше, чем у иностранных конкурентов", - сказал Мишустин.
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Вложенные в разработку отечественных авиадвигателей средства должны превратиться не в отчеты, а востребованные изделия, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по реализации проектов в области авиационного двигателестроения, которое состоялось во время его рабочей поездки в Пермь в четверг.
"Конкурентная среда предполагает то, что по цене на производительность мы будем выигрывать, поставлять свою продукцию, в том числе за рубеж. Важно, чтобы те деньги, которые вложены государством в научные исследования и в разработки превратились не в бумажные отчеты, а в конечные изделия, которые востребованы как отечественной промышленностью, так и зарубежными потребителями", - сказал он.
Ранее он сообщил, что правительство РФ выделит дополнительные 44,6 миллиарда рублей на производство и разработку авиадвигателя большой тяги ПД-35.
Российские предприятия авиационной техники необходимо обеспечить стабильной загрузкой, высокотехнологичными рабочими местами и достойной зарплатой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Конечно, необходимо обеспечить стабильную загрузку наших отечественных предприятий, высокотехнологичные рабочие места и как следствие достойную заработную плату тем, кто создаёт эти изделия", - сказал Мишустин на совещании по авиационному двигателестроению в Перми.
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