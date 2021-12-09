https://ria.ru/20211209/duda-1763012054.html

Президент Польши обратился к белорусам

Президент Польши обратился к белорусам - РИА Новости, 09.12.2021

Президент Польши обратился к белорусам

Президент Польши Анджей Дуда пообещал белорусам, что его страна останется "вдохновителем демократии". РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:00

2021-12-09T19:00

2021-12-09T19:00

в мире

белоруссия

польша

александр лукашенко

кгб белоруссии

анджей дуда

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ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пообещал белорусам, что его страна останется "вдохновителем демократии"."Я декларирую нашим белорусским братьям и хочу, чтобы это услышали везде на восток от Польши, что Польша останется вдохновителем демократии. Я считаю, что моя рожденная в 1995 году дочь, которая ни секунды не жила при диктатуре, и ее белорусская ровесница, которая никогда не видела свободных выборов, - это две равные между собой личности с равными правами", - заявил Дуда в ходе организованного США "Саммита за демократию"."Как президент Польской Республики я декларирую, что к белорускам и белорусам, 180 тысяч которых нашли работу или убежище в Польше, мы будем относиться как к братьям и как к желаннейшим гостям", - сказал польский президент.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.

https://ria.ru/20211209/zabor-1763000371.html

https://ria.ru/20211206/lukashenko-1762358398.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, кгб белоруссии, анджей дуда