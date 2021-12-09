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Президент Польши обратился к белорусам
Президент Польши обратился к белорусам - РИА Новости, 09.12.2021
Президент Польши обратился к белорусам
Президент Польши Анджей Дуда пообещал белорусам, что его страна останется "вдохновителем демократии". РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:00
2021-12-09T19:00
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
кгб белоруссии
анджей дуда
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ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пообещал белорусам, что его страна останется "вдохновителем демократии"."Я декларирую нашим белорусским братьям и хочу, чтобы это услышали везде на восток от Польши, что Польша останется вдохновителем демократии. Я считаю, что моя рожденная в 1995 году дочь, которая ни секунды не жила при диктатуре, и ее белорусская ровесница, которая никогда не видела свободных выборов, - это две равные между собой личности с равными правами", - заявил Дуда в ходе организованного США "Саммита за демократию"."Как президент Польской Республики я декларирую, что к белорускам и белорусам, 180 тысяч которых нашли работу или убежище в Польше, мы будем относиться как к братьям и как к желаннейшим гостям", - сказал польский президент.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.
https://ria.ru/20211209/zabor-1763000371.html
https://ria.ru/20211206/lukashenko-1762358398.html
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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, кгб белоруссии, анджей дуда
19:00 09.12.2021
 
Президент Польши обратился к белорусам

Президент Польши Дуда пообещал белорусам, что Варшава останется "вдохновителем демократии"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пообещал белорусам, что его страна останется "вдохновителем демократии".
"Я декларирую нашим белорусским братьям и хочу, чтобы это услышали везде на восток от Польши, что Польша останется вдохновителем демократии. Я считаю, что моя рожденная в 1995 году дочь, которая ни секунды не жила при диктатуре, и ее белорусская ровесница, которая никогда не видела свободных выборов, - это две равные между собой личности с равными правами", - заявил Дуда в ходе организованного США "Саммита за демократию".
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
18:09
Лукашенко раскритиковал строительство Польшей забора от мигрантов
"Как президент Польской Республики я декларирую, что к белорускам и белорусам, 180 тысяч которых нашли работу или убежище в Польше, мы будем относиться как к братьям и как к желаннейшим гостям", - сказал польский президент.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 12:46
Лукашенко прокомментировал санкционное давление со стороны Запада
Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.
МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.
 
В миреБелоруссияПольшаАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииАнджей Дуда
 
 
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