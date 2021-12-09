https://ria.ru/20211209/dtp-1763022568.html

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до десяти человек

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до десяти человек - РИА Новости, 09.12.2021

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до десяти человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 10, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:09

2021-12-09T20:09

2021-12-09T20:09

происшествия

ардатовский район

нижегородская область

арзамас

ардатов

авто

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 10, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Вечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения Ардатов – Арзамас около поселка Идеал произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля КАМАЗ. В минздраве региона РИА Новости сообщили о семи пострадавших и об одном погибшем.Отмечается, что всего в автобусе находились 23 пассажира.

https://ria.ru/20211209/dtp-1763020924.html

ардатовский район

нижегородская область

арзамас

ардатов

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происшествия, ардатовский район, нижегородская область, арзамас, ардатов, авто