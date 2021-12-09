https://ria.ru/20211209/dtp-1763022568.html
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до десяти человек
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до десяти человек - РИА Новости, 09.12.2021
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до десяти человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 10, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:09
2021-12-09T20:09
2021-12-09T20:09
происшествия
ардатовский район
нижегородская область
арзамас
ардатов
авто
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 10, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Вечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения Ардатов – Арзамас около поселка Идеал произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля КАМАЗ. В минздраве региона РИА Новости сообщили о семи пострадавших и об одном погибшем.Отмечается, что всего в автобусе находились 23 пассажира.
https://ria.ru/20211209/dtp-1763020924.html
ардатовский район
нижегородская область
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ардатов
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происшествия, ардатовский район, нижегородская область, арзамас, ардатов, авто
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до десяти человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до десяти человек