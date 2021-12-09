https://ria.ru/20211209/dtp-1763020924.html

МВД раскрыло причину ДТП с автобусом в Нижегородской области

МВД раскрыло причину ДТП с автобусом в Нижегородской области - РИА Новости, 09.12.2021

МВД раскрыло причину ДТП с автобусом в Нижегородской области

Водитель столкнувшегося с КАМАЗом автобуса выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:04

2021-12-09T20:04

2021-12-09T20:04

происшествия

ардатовский район

арзамас

авто

угибдд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Водитель столкнувшегося с КАМАЗом автобуса выехал на встречную полосу, не справившись с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.Вечером в четверг в Ардатовском районе на автодороге местного значения Ардатов – Арзамас около поселка Идеал произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля КАМАЗ. По данным регионального минздрава, в результате происшествия один человек погиб, семеро получили травмы."Водитель автобуса при движении на спуск, выполняя левый поворот, выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, что привело к заносу автобуса на полосу встречного движения, где он произвел столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель автобуса скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении регионального управления МВД.Отмечается, что всего в автобусе находились 17 пассажиров. Автобус использовался для доставки рабочих. На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД.

https://ria.ru/20211030/dtp-1756965040.html

ардатовский район

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происшествия, ардатовский район, арзамас, авто, угибдд