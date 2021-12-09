https://ria.ru/20211209/dtp-1762904273.html

В Архангельской области более 20 машин столкнулись на трассе М-8

В Архангельской области более 20 машин столкнулись на трассе М-8 - РИА Новости, 09.12.2021

В Архангельской области более 20 машин столкнулись на трассе М-8

Восемь аварий с участием 22 автомобилей произошло на федеральной трассе М-8 в районе деревни Любовское под Архангельском в четверг, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:22

2021-12-09T12:22

2021-12-09T12:41

происшествия

дтп

архангельск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

россия

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МУРМАНСК, 9 дек – РИА Новости. Восемь аварий с участием 22 автомобилей произошло на федеральной трассе М-8 в районе деревни Любовское под Архангельском в четверг, сообщили РИА Новости в региональной ГИБДД."Произошло восемь аварий на небольшом участке, всего участниками аварий стали 22 автомобиля", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что изначально столкнувшихся автомобилей было меньше, но позже участниками ДТП стали машины, откуда, например, фотографировали уже произошедшие аварии."По предварительным данным, помощь никому не потребовалась. Причинами аварий, опять же, предварительно, стали неправильный выбор скорости, неправильная оценка ситуации на дороге. Явного дорожного фактора не выявлено", - добавили в ГИБДД.По данным МЧС, самой массовой из восьми зафиксированных в ГИБДД стала авария с участием 11 легковых и одной грузовой машины. "Зажатых нет, проезд не заблокирован, осуществляется по одной полосе", - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

https://ria.ru/20211208/dtp-1762736091.html

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происшествия, дтп, архангельск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто, россия