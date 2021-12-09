https://ria.ru/20211209/drony-1762903193.html
В России разработали первый отечественный сервопривод для дронов
В России разработали первый отечественный сервопривод для дронов - РИА Новости, 09.12.2021
В России разработали первый отечественный сервопривод для дронов
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) разработал первый отечественный сервопривод для управления беспилотниками, в том числе при... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:18
2021-12-09T12:18
2021-12-09T12:18
безопасность
технологии
ростех
концерн радиоэлектронные технологии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) разработал первый отечественный сервопривод для управления беспилотниками, в том числе при экстремальных температурах, сообщил журналистам в четверг исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.Электромеханический рулевой привод СП-50-60 предназначен для передачи управляющего воздействия на аэродинамические поверхности или другие механизмы беспилотников. Сервоприводы используют отрицательную обратную связь, то есть могут автоматически поддерживать изначально заданные параметры работы машин."Потребность в приводах с такими техническими характеристиками – не менее 100 штук в год. В настоящий момент КРЭТ завершает испытания и планирует начать серийный выпуск в 2022 году", - добавил топ-менеджер.Данное изделие стало победителем седьмой Национальной премии в области передовых технологий "Приоритет-2021" в номинации "Военно-промышленный комплекс".
https://ria.ru/20211125/oborona-1760663695.html
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безопасность, технологии, ростех, концерн радиоэлектронные технологии
В России разработали первый отечественный сервопривод для дронов
Первый отечественный сервопривод для управления беспилотниками разработали в России