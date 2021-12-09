https://ria.ru/20211209/dorogi-1762947444.html

В Москве в 2022 году отремонтируют 22 млн квадратных метров дорог

В Москве в 2022 году отремонтируют 22 млн квадратных метров дорог - РИА Новости, 09.12.2021

В Москве в 2022 году отремонтируют 22 млн квадратных метров дорог

Порядка 22 миллионов квадратных метров дорожного полотна планируется отремонтировать в Москве в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:01

2021-12-09T15:01

2021-12-09T15:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

ленинградское шоссе (москва)

тверская улица

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 22 миллионов квадратных метров дорожного полотна планируется отремонтировать в Москве в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что запланированный объем работ коснется как дворовых территорий, так и крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (проспектов, вылетных магистралей).Заммэра рассказал, что в Москве в рамках ремонта дорожного полотна применяются износостойкие материалы и щебеночно-мастичные смеси, продлевающие срок службы покрытия."Такие вылетные магистрали, как Ленинградское шоссе, Ленинский проспект, Варшавское шоссе или Тверская улица, должны ремонтироваться раз в три года, но ремонт с применением новых технологий продлевает срок службы. Например, покрытие на Садовом кольце вместо трех отработало пять сезонов – это говорит о качестве смеси. Если десять лет назад за зимний период количество выбоин и повреждений на дорогах доходило до сотни-полутора тысяч, то в этом году их число сократилось до двух-трех тысяч", - заключил заммэра.

https://realty.ria.ru/20211130/dorogi-1761389258.html

москва

ленинградское шоссе (москва)

тверская улица

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общество, москва, петр бирюков, ленинградское шоссе (москва), тверская улица, городское хозяйство москвы