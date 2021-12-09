15:01 09.12.2021 (обновлено: 15:05 09.12.2021)
В Москве в 2022 году отремонтируют 22 млн квадратных метров дорог
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 22 миллионов квадратных метров дорожного полотна планируется отремонтировать в Москве в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что запланированный объем работ коснется как дворовых территорий, так и крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (проспектов, вылетных магистралей).
"В прошлом году по всем видам ремонта сделали 28 миллионов "квадратов", в 2022 году будет 22 миллиона, хотя подлежали ремонту 29 миллионов. Разница – 7 миллионов квадратных метров. Почему? Потому что эти дороги в хорошем нормативном состоянии. Износ асфальта в Москве сократился, потому что есть межремонтные сроки, и мы их соблюдаем. Пока не пройдут лабораторные исследования при помощи сканеров и спецтехники, мы к ремонту не приступаем", - пояснил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в Москве в рамках ремонта дорожного полотна применяются износостойкие материалы и щебеночно-мастичные смеси, продлевающие срок службы покрытия.
"Такие вылетные магистрали, как Ленинградское шоссе, Ленинский проспект, Варшавское шоссе или Тверская улица, должны ремонтироваться раз в три года, но ремонт с применением новых технологий продлевает срок службы. Например, покрытие на Садовом кольце вместо трех отработало пять сезонов – это говорит о качестве смеси. Если десять лет назад за зимний период количество выбоин и повреждений на дорогах доходило до сотни-полутора тысяч, то в этом году их число сократилось до двух-трех тысяч", - заключил заммэра.