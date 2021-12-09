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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211209/dorogi-1762947444.html
В Москве в 2022 году отремонтируют 22 млн квадратных метров дорог
В Москве в 2022 году отремонтируют 22 млн квадратных метров дорог - РИА Новости, 09.12.2021
В Москве в 2022 году отремонтируют 22 млн квадратных метров дорог
Порядка 22 миллионов квадратных метров дорожного полотна планируется отремонтировать в Москве в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:01
2021-12-09T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
ленинградское шоссе (москва)
тверская улица
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 22 миллионов квадратных метров дорожного полотна планируется отремонтировать в Москве в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что запланированный объем работ коснется как дворовых территорий, так и крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (проспектов, вылетных магистралей).Заммэра рассказал, что в Москве в рамках ремонта дорожного полотна применяются износостойкие материалы и щебеночно-мастичные смеси, продлевающие срок службы покрытия."Такие вылетные магистрали, как Ленинградское шоссе, Ленинский проспект, Варшавское шоссе или Тверская улица, должны ремонтироваться раз в три года, но ремонт с применением новых технологий продлевает срок службы. Например, покрытие на Садовом кольце вместо трех отработало пять сезонов – это говорит о качестве смеси. Если десять лет назад за зимний период количество выбоин и повреждений на дорогах доходило до сотни-полутора тысяч, то в этом году их число сократилось до двух-трех тысяч", - заключил заммэра.
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москва
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общество, москва, петр бирюков, ленинградское шоссе (москва), тверская улица, городское хозяйство москвы
15:01 09.12.2021 (обновлено: 15:05 09.12.2021)
 

В Москве в 2022 году отремонтируют 22 млн квадратных метров дорог

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗамена асфальтобетонного покрытия в Москве
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 22 миллионов квадратных метров дорожного полотна планируется отремонтировать в Москве в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что запланированный объем работ коснется как дворовых территорий, так и крупных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (проспектов, вылетных магистралей).
"В прошлом году по всем видам ремонта сделали 28 миллионов "квадратов", в 2022 году будет 22 миллиона, хотя подлежали ремонту 29 миллионов. Разница – 7 миллионов квадратных метров. Почему? Потому что эти дороги в хорошем нормативном состоянии. Износ асфальта в Москве сократился, потому что есть межремонтные сроки, и мы их соблюдаем. Пока не пройдут лабораторные исследования при помощи сканеров и спецтехники, мы к ремонту не приступаем", - пояснил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в Москве в рамках ремонта дорожного полотна применяются износостойкие материалы и щебеночно-мастичные смеси, продлевающие срок службы покрытия.
"Такие вылетные магистрали, как Ленинградское шоссе, Ленинский проспект, Варшавское шоссе или Тверская улица, должны ремонтироваться раз в три года, но ремонт с применением новых технологий продлевает срок службы. Например, покрытие на Садовом кольце вместо трех отработало пять сезонов – это говорит о качестве смеси. Если десять лет назад за зимний период количество выбоин и повреждений на дорогах доходило до сотни-полутора тысяч, то в этом году их число сократилось до двух-трех тысяч", - заключил заммэра.
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30 ноября, 10:48Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковЛенинградское шоссе (Москва)Тверская улицаГородское хозяйство Москвы
 
 
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