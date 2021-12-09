https://ria.ru/20211209/donbass-1762928618.html

Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу

Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу - РИА Новости, 09.12.2021

Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу

Китай придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, выступает за урегулирование путем политического диалога, заявил на брифинге в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:48

2021-12-09T13:48

2021-12-09T13:48

в мире

украина

сша

китай

владимир путин

мид кнр

нато

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Китай придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, выступает за урегулирование путем политического диалога, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.По его словам, "Китай надеется, что все стороны будут двигаться навстречу друг другу, надлежащим образом выполнять минские соглашения и как можно раньше добьются мира и спокойствия на Украине".Президент России Владимир Путин и президент США Байден во вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

https://ria.ru/20211201/mid-1761628332.html

украина

сша

китай

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в мире, украина, сша, китай, владимир путин, мид кнр, нато, ситуация в днр и лнр