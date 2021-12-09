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Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу
Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу - РИА Новости, 09.12.2021
Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу
Китай придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, выступает за урегулирование путем политического диалога, заявил на брифинге в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:48
2021-12-09T13:48
2021-12-09T13:48
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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Китай придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, выступает за урегулирование путем политического диалога, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.По его словам, "Китай надеется, что все стороны будут двигаться навстречу друг другу, надлежащим образом выполнять минские соглашения и как можно раньше добьются мира и спокойствия на Украине".Президент России Владимир Путин и президент США Байден во вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
https://ria.ru/20211201/mid-1761628332.html
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в мире, украина, сша, китай, владимир путин, мид кнр, нато, ситуация в днр и лнр
Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу
Китай выступил за урегулирование украинского кризиса путем политического диалога