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Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу
Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу - РИА Новости, 09.12.2021
Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу
Китай придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, выступает за урегулирование путем политического диалога, заявил на брифинге в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:48
2021-12-09T13:48
в мире
украина
сша
китай
владимир путин
мид кнр
нато
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Китай придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, выступает за урегулирование путем политического диалога, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.По его словам, "Китай надеется, что все стороны будут двигаться навстречу друг другу, надлежащим образом выполнять минские соглашения и как можно раньше добьются мира и спокойствия на Украине".Президент России Владимир Путин и президент США Байден во вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
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в мире, украина, сша, китай, владимир путин, мид кнр, нато, ситуация в днр и лнр
13:48 09.12.2021
 
Китай призвал Киев и Донбасс к диалогу

Китай выступил за урегулирование украинского кризиса путем политического диалога

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Китай придерживается объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу, выступает за урегулирование путем политического диалога, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и выступал за урегулирование украинского кризиса мирными средствами путем политического диалога", - заявил дипломат, комментируя переговоры лидеров России и США по ситуации вокруг Украины.
По его словам, "Китай надеется, что все стороны будут двигаться навстречу друг другу, надлежащим образом выполнять минские соглашения и как можно раньше добьются мира и спокойствия на Украине".
Президент России Владимир Путин и президент США Байден во вторник провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 13:19
Москва призвала ОБСЕ содействовать прямому диалогу между Киевом и Донбассом
 
В миреУкраинаСШАКитайВладимир ПутинМИД КНРНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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