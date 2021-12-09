https://ria.ru/20211209/donbass-1762907741.html

Генштаб предупредил Киев о готовности пресекать провокации в Донбассе

Генштаб предупредил Киев о готовности пресекать провокации в Донбассе - РИА Новости, 09.12.2021

Генштаб предупредил Киев о готовности пресекать провокации в Донбассе

Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:34

2021-12-09T12:34

2021-12-09T16:21

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий герасимов

генштаб вс россии

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582269201_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_294238a97cc41e06a49c6b6c866243d9.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств."Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства", — сказал он.По его словам, это ведет к обострению и без того накаленной обстановки. При этом начальник Генштаба отметил, что информация о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину — ложь, а военная деятельность внутри страны не требует уведомления."Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства", — подчеркнул Герасимов.В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, связанная с темой "российского вторжения" на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на соседа.В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211207/donbass-1762413025.html

https://ria.ru/20211208/zapad-1762766662.html

https://ria.ru/20211206/ukraina-1762412614.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, генштаб вс россии, ситуация в днр и лнр, россия