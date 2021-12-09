12:34 09.12.2021 (обновлено: 16:21 09.12.2021)
Генштаб предупредил Киев о готовности пресекать провокации в Донбассе
Глава Генштаба Валерий Герасимов предупредил о готовности пресекать провокации в Донбассе
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.
"Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства", — сказал он.
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По его словам, это ведет к обострению и без того накаленной обстановки. При этом начальник Генштаба отметил, что информация о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину — ложь, а военная деятельность внутри страны не требует уведомления.
"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства", — подчеркнул Герасимов.
В последнее время в западных СМИ поднялась новая волна публикаций, связанная с темой "российского вторжения" на Украину. В Киеве сперва заявляли, что не фиксируют наращивания войск у своих границ, но затем тоже начали утверждать о наличии у Москвы планов нападения на соседа.
В России эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что они главным образом используются как предлог, чтобы стянуть к границам страны больше сил и техники НАТО. Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее собственной территории не должно никого волновать.